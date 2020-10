Reuniones privadas sobre el virus impulsaron la venta masiva de acciones en EU

The New York Times

En la tarde del 24 de febrero, el presidente Trump declaró en Twitter que el coronavirus estaba "muy bajo control" en Estados Unidos, una de las numerosas declaraciones optimistas que él y sus asesores hicieron en ese momento sobre el empeoramiento de la epidemia. Incluso añadió una observación para los inversores: "¡El mercado de valores empieza a verse muy bien para mí!"

Pero horas antes, los miembros de alto nivel del equipo económico del presidente, que se dirigían en privado a los miembros de la junta de la conservadora Institución Hoover, tenían menos confianza. Tomas J. Philipson, asesor económico principal del presidente, le dijo al grupo que aún no podía estimar los efectos del virus en la economía estadounidense. Para algunos en el grupo, la implicación era que un brote podría resultar peor de lo que Philipson y otros asesores de la administración Trump estaban señalando en público en ese momento.

Al día siguiente, los miembros de la junta, muchos de ellos donantes republicanos, tuvieron otra muestra de la incertidumbre del gobierno de Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional. Horas después de que se jactara en CNBC de que el virus estaba contenido en Estados Unidos, Kudlow entregó un mensaje privado más ambiguo. Afirmó que el virus estaba "contenido en los Estados Unidos hasta la fecha, pero ahora simplemente no lo sabemos", según un documento que describe las sesiones obtenido por The New York Times.

El documento, escrito por un consultor de fondos de cobertura que asistió a la reunión de tres días, fue contundente. "Lo que me sorprendió", escribió el consultor, fue que casi todos los funcionarios de los que escuchó mencionaron el virus "como un motivo de preocupación, sin lugar a dudas".

La evaluación del consultor se extendió rápidamente por partes del mundo de las inversionistas. Las acciones estadounidenses ya estaban en espiral debido a una advertencia de un funcionario federal de salud pública de que era probable que el virus se propagara, pero los comerciantes notaron la importancia inmediata: los ayudantes del presidente parecían estar dando a los donantes de partidos ricos una advertencia temprana de un contagio potencialmente impactante en un momento en el que Trump insistía públicamente en que la amenaza era inexistente.

Las entrevistas con ocho personas que recibieron copias del memorando o fueron informadas sobre aspectos del mismo, a medida que se difundía entre los inversionistas en Nueva York y otros lugares, brindan una idea de cómo los comerciantes de élite tuvieron acceso a la información de la administración que les ayudó a obtener una ventaja financiera durante un período caótico de tres días en los que los mercados globales se tambalearon.

Para muchos de los inversores que recibieron o se enteraron del memorando, fue la primera señal significativa de escepticismo entre los funcionarios de la administración Trump sobre su capacidad para contener el virus. También proporcionó un indicio de las consecuencias que se avecinaban, dijo un importante inversor al que se informó al respecto: el cambio radical de la vida diaria de todo el país.

“Cortar todo”, fue la reacción del inversor, utilizando el término de Wall Street para apostar por la idea de que los precios de las acciones de las empresas caerían pronto.

Esos inversionistas, a su vez, pasaron la información a sus propios contactos y, en última instancia, entregaron aspectos de la lectura a al menos siete inversionistas en al menos cuatro empresas de administración de dinero en todo el país en un plazo de 24 horas. A última hora de la tarde del 26 de febrero, las bolsas de valores estadounidenses habían caído cerca de 300 puntos desde su máximo de la semana anterior.