Reunión sobre la deuda fue productiva y la moratoria no es una opción: Biden

Washington.- El presidente Joe Biden y líderes del Congreso se reunieron este martes para tratar el estancamiento de las negociaciones sobre el límite de la deuda, terminando la reunión sin tener éxito pero acordaron reunirse nuevamente en esta semana para tratar de evitar el riesgo que se aproxima de un cierre gubernamental sin precedentes.

Al hablar en la Casa Blanca, Biden describió las pláticas como “productivas” aun cuando el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo después de la reunión de alto nivel en la Oficina Oval que “no vio nada nuevo para resolver el estancamiento”.

El líder demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries dijo que los legisladores y sus asesores van a continuar con las discusiones tan pronto como este martes por la tarde sobre el presupuesto federal anual, alentados por Biden.

El presidente y los líderes congresistas se reunirán nuevamente el viernes.

Después de una plática que duró una hora en la Oficina Oval, Biden dijo que “estaba completamente cierto” que el país podría evitar la moratoria, declarando que no cumplir con las obligaciones de Estados Unidos “no es una opción”.

Los republicanos acudieron a la Casa Blanca con la esperanza de negociar recortes importantes al gasto federal a cambio de permitir nuevos préstamos para evitar la moratoria.

Biden, por otro lado, reforzó su oposición a permitir que la fe y crédito del país sean mantenidos como “rehenes” para las negociaciones --- afirmó su voluntad para realizar negociaciones sobre el presupuesto, sólo después de que la deuda ya no sea ninguna amenaza.

“Les dije a los líderes del Congreso que estoy preparado para empezar otras discusiones acerca de mi presupuesto, prioridades de gastos, pero no bajo la amenaza de una moratoria”, dijo Biden.

Afuera de la Casa Blanca, McCarthy dijo, “le pregunté al presidente si cree que hay algún lugar en donde podamos ahorrar”.

Biden describió el tono de la reunión como “muy mesurado y tranquilo”, agregando que confía en que Kevin haga lo que dice”.

El líder del Senado señaló categóricamente, “Estados Unidos nunca va a entrar en una moratoria, nunca lo ha hecho y nunca lo hará”, mientras que el presidente de la Cámara dijo simplemente “Yo he hecho todo lo que he podido para asegurar que no entremos en moratoria”.