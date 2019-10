Retrasa Pelosi votación sobre investigación de juicio político

Washington— La presidente demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo este martes que por ahora no va a llevar a cabo una votación en el pleno de la Cámara para autorizar una investigación formal sobre la destitución del presidente Donald Trump, un paso que han exigido los republicanos y defensores del presidente, publicó CNN.

Pelosi no está descartando hacer esa votación, según le confirmó un asesor de la congresista a CNN, teniendo la opción de hacerlo en el futuro, aunque en este momento no va a suceder.

“Aquí no estamos para hacer caso de los desafíos que nos están haciendo, sino para encontrar la verdad, para acatar la Constitución de Estados Unidos”, dijo este martes.

“Esto no es un juego para nosotros. Es totalmente serio y estamos en camino para llegar a la verdad y a un límite para hacer respetar nuestra Constitución”.