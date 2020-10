Retoma Trump actos de campaña en Florida

Ciudad de México— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudó su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre y se presentó este lunes ante cientos de simpatizantes en Sanford, Florida.

"Se siente grandioso hacer mi regreso oficial a la carrera electoral", expresó el Mandatario ante sus partidarios, quienes se congregaron hombro con hombro, y muchos sin cubrebocas, en el Aeropuerto Internacional de Sanford.

Trump -quien dio negativo este lunes a la prueba de Covid-19, según su médico- explicó que dio instrucciones para que se reparta en los hospitales de EU el remedio que le aplicaron a durante los días en los que estuvo enfermo.

Por otro lado, el Ejecutivo reiteró que el candidato demócrata, Joe Biden, obedecía a intereses "radicales y socialistas", y afirmó que si el ex Vicepresidente ganaba las elecciones, se iba a encargar de disolver los departamentos policiales, aumentar los impuestos y suprimir las "fronteras" del territorio.

Además, el jefe de Estado, quien remarcó que esta era la elección "más importante en la historia" de EU, expresó que los demócratas fueron "descubiertos" cuando espiaron su campaña.

En relación con el anuncio de esta tarde respecto a su recuperación, Trump aseveró que se sentía "muy poderoso" y que incluso podría acercarse a los asistentes para besarlos.

"Yo podría meterme entre la audiencia y besarlos a todos. Cuando eres el Presidente no te puedes quedar encerrado en un sótano, tienes que luchar y tienes que salir, aunque haya riesgos".

Finalmente, Trump sostuvo que él, en ocasiones, no se ceñía a los marcos legales establecidos en Washington debido a que fue "elegido para luchar" por los estadounidenses.

"Si no sueno como el típico político de Washington es porque no soy un político, me siento avergonzado por ellos, y si a veces no me ciño a las reglas de Washington es porque fui elegido para luchar por ustedes", sentenció.