Retirará Julián Castro su candidatura si no recauda 800 md a finales de octubre

Washington.- Julián Castro anunció el lunes en un correo electrónico a sus partidarios que su campaña presidencial necesita recaudar 800 mil dólares para finales de octubre o tendrá que retirarse de la contienda para 2020, informó CNN.

Esta táctica de recaudación de fondos es un último esfuerzo para un candidato que ha batallado mucho por recaudar dinero para su campaña; Entró en el cuarto trimestre del 2019 con menos de 700 mil dólares recaudados. En el correo electrónico, el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano escribe que las donaciones son necesarias para ayudarlo a calificar para el debate demócrata de noviembre, algo que no ha podido hacer hasta ahora.

“Les pido que luchen por mí como nunca antes”, dice Castro en el correo electrónico. “Si no cumplo con este plazo, no tendré los recursos para mantener mi campaña a flote. Cuento con sus 5 dólares en este momento tan crítico”.

Y agrega: “Este no es un truco para recaudar fondos: es la transparencia y la honestidad que les he prometido desde que ingresé a esta contienda. La verdad es que, para nuestra campaña, estos debates han sido nuestra única oportunidad garantizada para compartir mi visión con el pueblo estadounidense. Si no puedo pasar a la siguiente etapa de debates, no podemos sostener una campaña que nos lleve a Iowa en febrero”.

En realidad Castro ya consiguió lo necesario en recaudación de fondos para calificar en el quinto debate. Sin embargo, no ha logrado alcanzar la meta requerida en las encuestas.