Retira Trump amenaza de cerrar la frontera

Washington.- El jueves el presidente Trump dio marcha atrás en su amenaza de cerrar de inmediato la frontera sur, diciendo en la Casa Blanca a los reporteros que dará a México un “plazo de un año” antes de tomar medidas.

Trump había anunciado que la presente semana cerraría la frontera o al menos grandes secciones de la misma en caso de que México no contuviera la inmigración ilegal que se dirige a Estados Unidos.

Pero el jueves, Trump cambió de parecer, diciendo que si México no avanza en el lapso del próximo año en la restricción del flujo de drogas y migrantes hacia Estados Unidos, impondrá aranceles a los automóviles y cerrará la frontera.

“Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no dejan de llegar o no dejan de llegar en gran medida, vamos a imponer aranceles a México y a sus productos, sobre todo los automóviles… Y si eso no detiene a las drogas, cerraremos la frontera”, dijo Trump.