Retira Casa Blanca nominación de funcionario fronterizo para dirigir ICE

Washington.- La Casa Blanca retiró el jueves la nominación de un veterano funcionario fronterizo para dirigir el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) mientras el gobierno de Donald Trump aborda un incremento masivo en el número de cruces en la frontera sur, que están poniendo a prueba el sistema sin una solución fácil, dijeron fuentes conocedoras de la decisión.

La documentación sobre Ron Vitiello fue enviada a los miembros del Congreso el jueves, agregaron las fuentes, que señalaron que la decisión era inesperada y generó confusión. Estaba previsto que Vitiello viajase a la frontera con Trump el viernes, pero ya no participará en la visita, apuntó un funcionario. Vitiello seguirá al frente del ICE de forma interina, añadieron.

Un funcionario de Seguridad Nacional insistió en que se trataba simplemente de un error burocrático que se corrigió más tarde. Pero otros altos cargos apuntaron que la decisión no parecía ser un fallo, aunque no habían sido informados de ella de antemano.

Las fuentes tenían conocimiento directo de la carta pero no estaban autorizadas a hablar en público e informaron a The Associated Press bajo condición de anonimato.

Vitiello fue nominado para ponerse al frente del ICE, la agencia encargada del cumplimiento de las leyes migratorias, tras más de 30 años en las fuerzas de seguridad. Su carrera comenzó en 1985 en la patrulla fronteriza, antes de ascender en el escalafón de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Asumió el mando del departamento en medio de una atención y escrutinio inéditos para la agencia. Parte de la misión del departamento es detener a migrantes que están en el país en situación irregular, lo que lo ha convertido en un símbolo de las conservadoras políticas migratorias del presidente Trump.

Fue nombrado director interino en junio de 2018, recibió la nominación en agosto y en noviembre se celebró la vista de confirmación en el Senado, donde fue aprobada por un comité, apuntaron las fuentes. Dada la naturaleza de la agencia, se necesita la aprobación de un segundo comité, que sigue revisando la candidatura.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional remitieron las preguntas sobre el caso a la Casa Blanca, que no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios.