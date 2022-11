Resultados de votaciones demasiado cerrados para decidir al ganador

Associated Press The New York Times

PUBLICIDAD

Nueva York.— Debido a que hay muchas competencias cerradas, el control del Congreso no se aclararía antes del miércoles o después. Los demócratas están luchando para mantenerse en competencias cerradas en Nueva Inglaterra y Carolina del Norte, desafiando las predicciones de los republicanos de que arrasarían en las urnas, mientras el conteo de votos en competencias clave se está alargando. PUBLICIDAD En dos competencias cruciales, la representante Abigail Spanberger, demócrata por Virginia, retuvo su escaño, de acuerdo a The Associated Press y Seth Magaziner ganó en Rhode Island para mantener su escaño en la columna de los demócratas, enfriando los comentarios de los republicanos de que habría una importante oleada. Los candidatos republicanos sí se apoderaron de dos escaños demócratas en Florida, en distritos que fueron vueltos a trazar a favor del Partido Republicano. En la batalla por el Senado, Michael Bennet, el senador demócrata por Colorado, ganó la reelección decisivamente, de acuerdo a The Associated Press, terminando con una competencia que fue vista como un posible precursor para una derrota republicana. De acuerdo a la elección de esta noche, el control de la Cámara y el Senado siguen lejos de ser decididas, debido a muchas competencias cerradas, lo cual es un panorama más completo de las implicaciones que es probable que surjan hasta el miércoles, que sería lo más pronto. Lo que queda claro es que la elección no está resultando como lo esperaban los republicanos. Los demócratas han empezado a mejorar sus posibilidades retener la Cámara. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD