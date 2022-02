Resuelve Policía de Pensilvania asesinato de niña 58 años después

The New York Times The New York Times

Nueva York.- El 18 de marzo de 1964, Marise Ann Chiverella se fue a la escuela con productos enlatados para dárselos a su maestra, una monja de la escuela parroquial de St. Joseph en Hazleton, Pensilvania. Marise, de 9 años, que aspiraba a ser monja, se apresuró desde su casa para llevar los regalos a su salón de clases y aun así llegar a tiempo a la misa de la mañana. Para los miembros de su familia, esos fueron los últimos recuerdos que tuvieron de Marise, quien fue encontrada esa tarde en un pozo de basura. Había sido agredida sexualmente y asesinada. Casi 58 años después, la Policía Estatal de Pensilvania identificó al hombre que, según ellos, fue responsable de su muerte. "La Policía Estatal de Pensilvania se fundó en 1905, por lo que más de la mitad de nuestra existencia hemos investigado este caso", dijo el teniente Devon M. Brutosky en una conferencia de prensa el pasado jueves, en la que los investigadores desentrañaron la búsqueda del asesino durante décadas. El teniente Brutosky dijo que los investigadores usaron pruebas de ADN e investigación genealógica para identificar a James Paul Forte, que entonces tenía 22 años, como la persona que mató a Marise. Vivía a seis o siete cuadras de Marise, dijo la policía, pero no sabían de ninguna conexión que tuviera con ella o su familia. Las autoridades dijeron que Forte tenía 38 años cuando murió por causas naturales, posiblemente de un ataque al corazón, en el bar donde trabajaba en 1980. Todavía vivía en Hazleton, una antigua ciudad minera de carbón a casi 160 kilómetros al noreste de Filadelfia y, por lo que sabía la policía, soltero. La mayor parte de la información que tenían las autoridades sobre Forte se obtuvo de los registros de otros dos delitos con los que estaba vinculado. En 1974, Forte se declaró culpable de asalto agravado y fue sentenciado a un año de libertad condicional. El teniente Brutosky dijo que Forte había agredido sexualmente a una mujer en 1974, en un área utilizada para la minería del carbón, y en una entrevista reciente, la mujer le dijo a la policía que pensaba que Forte la habría matado durante el ataque si no fuera por una persona que vio lo que pasaba y lo detuvo. En 1978, Forte fue acusado de poner en peligro imprudentemente a otra persona y acoso. La policía dijo que no tenía más detalles sobre ese caso. La policía relacionó a Forte con el caso de Marise con la ayuda de las pruebas de ADN y la investigación de un genealogista adolescente que se acercó a la policía en 2020 y se ofreció como voluntario para ayudar. Eric Schubert, el adolescente, dijo que había ayudado en otros casos sin resolver y descubrió la historia de Marise mientras buscaba algo nuevo en lo que trabajar. Schubert, que ahora tiene 20 años y es estudiante de historia en Elizabethtown College en Elizabethtown, Pensilvania, identificó posibles parientes utilizando una coincidencia de ADN anterior realizada en el caso. En 2007, los investigadores crearon un perfil de ADN del sospechoso usando fluidos corporales encontrados en la chaqueta de Marise. En 2019, Parabon NanoLabs, una empresa de tecnología de ADN, ayudó a la policía a cargar el perfil de ADN en una base de datos genealógica, lo que llevó a una coincidencia con un pariente lejano del sospechoso. Schubert pudo construir un árbol genealógico a partir de esa coincidencia, lo que llevó a un pariente considerado un historiador familiar. Los investigadores entrevistaron a algunos miembros de la familia y tomaron muestras voluntarias de ADN, lo que redujo la lista de posibles sospechosos a cuatro. Los investigadores excluyeron a tres de los posibles sospechosos, aunque no especificaron cómo. El 6 de enero, exhumaron el cuerpo de Forte para obtener una muestra de ADN y el 3 de febrero recibieron los resultados de las pruebas que confirmaron la coincidencia. En la conferencia de prensa, el hermano mayor de Marise, Ronald Chiverella, agradeció a los investigadores, quienes dijo que habían estado en contacto continuo con la familia desde 1964. Chiverella dijo que su madre daba las gracias antes de las comidas los domingos y días festivos y pedía por resolver el caso. "Ella siempre terminaba con una oración pidiéndole a Jesús, la bendita madre: 'Por favor, ayude a la policía estatal de Pensilvania a encontrar al hombre que lastimó a mi hija'", dijo Chiverella. En un momento, años después, Chiverella dijo que su madre le dijo a cada uno de los hermanos sobrevivientes que había perdonado a quienquiera que hubiera matado a Marise.