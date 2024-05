Resta equipo de Biden importancia a malos resultados de encuesta

Nueva York.- La campaña del presidente Biden le restó importancia este lunes a los resultados de las nuevas encuestas realizadas por The New York Times, Siena College y The Philadelphia Inquirer que encontraron que está abajo en las preferencias de cinco de los estados importantes, desestimando su significado y argumentando que el presidente tiene seis meses para persuadir a los votantes para que lo apoyen.

“La realidad es que muchos votantes no le están poniendo atención a la elección y no han empezado a tomar decisiones --- una dinámica que también se reflejó en el sondeo de hoy. Esos votantes decidirán la elección y la campaña Biden está trabajando para ganar”.

Este lunes, los asesores de Biden menospreciaron a la industria de los sondeos, cuestionando la métrica y recordándoles a los simpatizantes de otros sondeos que muestran a Biden en una mejor posición.

Los asesores también han destacado las ventajas estructurales y financieras que tiene la campaña Biden, mientras que el ex presidente Donald J. Trump se encuentra atado a la corte.

El fin de semana anterior a la encuesta más reciente, Biden viajó a la Costa Oeste y habló con donadores en San Francisco y Seattle y les dijo que ignoraran los sondeos, especialmente los que lo muestran en un bajo lugar.

La campaña de Biden ha abierto 150 oficinas con más de 500 empleados en los estados importantes.

Esos empleados, junto con una campaña de publicidad de alcanzará 2 billones de dólares, pretenden convertir la elección de noviembre en un referéndum no sobre Biden, sino sobre su predecesor al recordarles a los votantes del récord de Trump sobre el aborto y la democracia.

Sin embargo, asesores de Biden han dicho que parte del problema que tiene es que muchos votantes han olvidado las partes más alarmantes del mandato de Trump.

Por lo que, intentan destacar la limitación del derecho al aborto que hizo Trump y sus declaraciones públicas acerca de la democracia y salud pública.

“Trump está tratando que el país olvide las cosas oscuras y problemáticas de su período como presidente, pero a nosotros no se nos han olvidado”, dijo Biden.