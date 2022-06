Responde Marco Rubio a AMLO por criticas a senadores de EU

Washington DC.- El senador republicano Marco Rubio reviró este miércoles a las críticas hechas en su contra por el presidente Andrés Manuel López Obrador acusándolo de criticar a legisladores estadounidenses electos democráticamente al tiempo de elogiar a tiranías en América Latina.

Sólo unas horas tras que López Obrador exigiera a Rubio pruebas sobre la cesión de territorios ante los cárteles narcotráfico en su rueda de prensa diaria, el Senador por Florida lamentó las críticas del Presidente mexicano que fueron también contra el Senador demócrata Bob Menéndez y el republicano Ted Cruz.

"Un Presidente que tiene palabras duras para líderes democráticamente electos en Estados Unidos pero elogios para un dictador en Nicaragua, un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba", dijo Rubio en Twitter este mediodía.

El martes, el legislador había acusado al Presidente mexicano de ceder secciones del territorio mexicano a los cárteles del narcotráfico, por lo que celebró que López Obrador no asistiera a la Cumbre de las Américas que se realiza en Los Ángeles.

El Presidente mexicano optó por no acudir a la Cumbre dado que la Administración del Presidente de EU, Joe Biden, decidió no extender invitaciones los líderes de Cuba, Miguel Díaz Canel, Venezuela, Nicolás Maduro, y de Nicaragua, Daniel Ortega, dado que sus países no cumplen con el orden democrático.