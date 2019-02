Resiste Trump publicar informe Mueller

Washington— El secretario de justicia será quien decida si el reporte final del fiscal especial Robert Mueller será accesible para el público, declaró el Presidente Donald Trump.

En entrevista con el programa "Face the Nation" de la CBS se le preguntó a Trump si tendría inconveniente con que el reporte sea publicado.

"No sé, depende. No sé qué dirá el reporte", respondió el mandatario.

El Secretario de justicia interino Matthew Whitaker declaró la semana pasada que la investigación está a punto de concluir.

Los demócratas han estado presionando al nominado de Trump para Secretario de justicia, William Barr, a que prometa que el informe será publicado en su totalidad. Barr ha dicho que no sabe si será publicable.

Barr ha mencionado normas internas del Departamento de Justicia según las cuales el reporte debe ser confidencial. Según las normas, lo único obligatorio es explicar decisiones de procesar o de abstenerse de procesar a un individuo.

Trump dijo también que no he pensado sobre la posibilidad de indultar a Roger Stone, un allegado cercano que es la sexta persona indiciada en las averiguaciones sobre si la campaña de Trump conspiró con Rusia para ganar las elecciones.

Trump dijo que Stone es un personaje y que parece estar defendiéndose muy bien.