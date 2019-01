Rescatan a mujer que llevaba tres días atrapada en un elevador

Estados Unidos- Una mujer pasó tres días y tres noches atrapada en el ascensorprivado de una casa de Manhattan antes de ser rescatada, dijo la policía el lunes.

La mujer de 53 años fue rescatada el lunes y trasladada al Centro Médico Weill Cornell, informaron las autoridades.

Ella es empleada del dueño de la vivienda, un inversionista multimillonario de Arkansas.

A eso de las 10 de la mañana del lunes, las autoridades respondieron a una llamada al número de emergencias 911 hecha desde la mansión en la calle East 65th, cerca de Central Park.

Los bomberos forzaron las puertas del elevador, que se había quedado varado entre el segundo y tercer piso de la propiedad de cinco niveles.

La mujer, Marites Fortaliza, de Queens, dijo a las autoridades que se quedó atrapada desde el pasado viernes y que los dueños salieron de la vivienda por el fin de semana.

La llamada de auxilio al número de emergencias 911 provino de la mansión, pero las autoridades no se han dado cuenta.

La mansión construida en 1920 tiene un jardín y fue comprendido por Warren A. Stephens y su esposa Harriet Stephens por ocho millones de dólares en 1999.

El banquero no ha respondido un mensaje en busca de comentarios que le han dicho en Stephens Inc., su banco de inversiones con sede en Little Rock, Arkansas.