Repunte de Covid en Europa podría presagiar segunda ola de Ómicron en EU

Nueva York.- Los expertos advierten que otra ola de coronavirus puede ser inminente en Estados Unidos, impulsada por una subvariante de Ómicron más contagiosa que se está propagando rápidamente en Europa, aunque dijeron que la tendencia era más un motivo de precaución que de alarma.

La variante de Ómicron este mes comenzó su segundo barrido en Europa, donde las oleadas pasadas de virus han sido un presagio de lo que vendría en Estados Unidos. Muchos países pensaron que estaban libres de lo peor de Covid y se apresuraron a levantar las restricciones en febrero y marzo, pero una subvariante de Ómicron altamente transmisible, BA.2, está contribuyendo al nuevo aumento.

Los aumentos repentinos no han llevado a un aumento generalizado de las hospitalizaciones en Europa, aunque la cantidad de pacientes con covid está aumentando en algunos países, incluidos Austria, Gran Bretaña y los Países Bajos, según Our World in Data. Y BA. 2 no parece causar una enfermedad más grave que BA.1 y las vacunas existentes son eficaces contra ella.