Republicanos intentan virar la atención hacia Hunter Biden en debate

Washington.- El representante Matt Gaetz de Florida ofreció una enmienda para eliminar una referencia a la acusación de que Trump presionó a Ucrania para investigar al exvicepresidente Joseph R. Biden Jr. su rival político, y en su lugar mencionó al hijo de Biden, Hunter Biden.

La propuesta fue un intento de los republicanos de centrar la atención en el trabajo de Hunter Biden para Burisma, una compañía de energía ucraniana, y las afirmaciones no comprobadas de Trump y sus aliados republicanos de que el exvicepresidente había tratado de proteger a su hijo y a la compañía de ser investigados por corrupción.

Los republicanos han criticado a Hunter Biden, quien ha reconocido tener poca experiencia en el sector energético, por haber recibido un pago por servir en el consejo directivo de Burisma, y han cuestionado su carácter, también.

Lo que ya era un proceso en bruto dio un giro improbable hacia lo personal cuando Gaetz leyó en el Registro del Congreso un artículo que describe el abuso de sustancias del hijo de Biden, incluida la cocaína.

“No quiero sacar a colación los problemas de abuso de sustancias de nadie”, dijo Gaetz, y agregó que “es un poco difícil de creer que Burisma contratara a Hunter Biden para resolver sus disputas internacionales cuando él no podía resolver su propia disputa con Hertz”, la compañía de autos en renta, por dejar cocaína y una pipa de crack en el auto”.

Los demócratas rápidamente, aunque de manera indirecta, denunciaron semejante hipocresía, haciendo veladas referencias al propio arresto de Gaetz por manejar en estado de ebriedad.

“No podemos dejar que la olla que llame negra a la tetera”, respondió el representante Hank Johnson, demócrata de Georgia, mirando hacia el lado republicano del estrado. Risas nerviosas llenaron la sala de audiencias.

“No sé qué miembros, si alguno, han tenido algún problema con el abuso de sustancias, o si fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad”, Johnson continuó. “No lo sé, pero si lo hiciera, no lo plantearía contra nadie en este comité. No creo que sea apropiado”.