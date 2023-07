Republicanos firmarían pacto de lealtad para debatir; ¿quién lo hará y quién no?

The New York Times

Para participar en el primer debate presidencial republicano el 23 de agosto, los candidatos deben cumplir con un desafiante y nuevo criterio, incluyendo el tener por lo menos 40 mil donadores y el apoyo de votantes por lo menos del 1 por ciento en tres sondeos aprobados.

Aunque el requisito que está causando la mayor consternación es el de apoyar al nominado eventual.

A los candidatos les será enviado un compromiso después de reunir los otros requisitos, de acuerdo a una persona que está enterado del proceso y tendrán hasta 48 horas antes del debate para cumplir con ese criterio, dándoles hasta el último minuto para tomar una decisión.

Esto es lo que han dicho:

El expresidente Donald J. Trump no ha dicho si firmará el compromiso. En febrero se rehusó a apoyar al que sea nominado, y dijo en un programa radiofónico que “depende de quién se trate”. Aunque eso fue antes de que el Comité Nacional Republicano estableciera los requisitos del debate.

Aunque si lo firma, es improbable que signifique mucho, ya que firmó el mismo compromiso en el 2015 y luego renegó de él.

No se sabe cómo reaccionará Ron DeSantis. Cuando le preguntaron el mes pasado si apoyaría a Trump en la elección general, el gobernador de Florida no dio una respuesta directa.

DeSantis dijo vagamente que haría el compromiso, pero no lo hizo concretamente.

El gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum indicó que si firmará el compromiso. “Voy a apoyar a quien sea el candidato republicano en el 2024”, le dijo a ABC News.

El ex gobernador de New Jersey Chris Christie sugirió que firmará el compromiso. “Voy a hacer lo necesario para estar en el debate y voy a tomar el compromiso tan en serio como lo hizo Donald Trump en el 2016”, aunque agregó que lo considera “inútil”.

Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante las Naciones Unidas se comprometió a firmar el documento. “Es totalmente irresponsable que Trump, DeSantis y otros no se comprometan al 100 por ciento para apoyar a un nominado republicano”, escribió en Twitter.

Will Hurd, representante de Texas, es el único candidato que ha descartado firmar el compromiso.

El ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson descartó votar por Trump si es condenado por un delito grave y dijo que firmaría el compromiso, ya que no cree que Trump pueda ganar la primaria.

El ex vicepresidente Mike Pence dijo que “siempre he apoyado al nominado republicano para presidente de Estados Unidos y apoyaré al nominado del 2024”, aunque también dijo “Cualquiera que se ponga por encima de la Constitución, como lo hizo Trump, no debería ser presidente”. Agregó que no cree que Trump pueda ganar.

El empresario Vivek Ramaswamy dijo en febrero que lo haría, pero el mes pasado añadió que “lo haría si lo hacen los otros candidatos”.

El senador Tim Scott de Carolina del Sur dijo que firmará, al igual que el alcalde Francis Suárez de Miami, aunque no votó por Trump en el 2020.