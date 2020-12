Republicanos en Congreso no confirman a Biden

Agencias

Washington— Casi un 90 % de los republicanos que integran la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos se ha abstenido de confirmar al ganador de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, según una encuesta difundida este sábado por el diario The Washington Post.

El rotativo consultó a los equipos de los 249 miembros del partido del presidente Donald Trump en el Congreso estadounidense sobre tres aspectos: quién ganó la contienda electoral, si están a favor o en contra de los esfuerzos de Trump por reclamar la victoria y si reconocerían a Joe Bien si se hace con la mayoría en el Colegio Electoral, publicó EFE.

De acuerdo con el Post, 25 de los legisladores respondieron que ganó Biden, mientras que únicamente 2 aseveraron que Trump había resultado vencedor. En tanto, indicó el periódico, 222 encuestados respondieron que no estaban seguros o sencillamente no contestaron.

Conjuntamente, en el estudio del diario reveló que 9 congresistas se opusieron a los esfuerzos de Trump -que hasta ahora no ha conseguido fundamentar en evidencias claras- sobre posicionar la narrativa de un supuesto fraude electoral. Otros 8 respaldaron dicha postura del Mandatario y 232 contestaron que no estaban seguros o no respondieron.

Por otro lado, 217 legisladores republicanos se abstuvieron de confirmar si reconocerán a Biden como el presidente legítimo de la Unión Americana, frente a 30 que se dijeron dispuestos a hacerlo y dos que no replicaron.

Luego de la publicación de la encuesta del Post, Trump se pronunció, por medio de su cuenta de Twitter, respecto al estudio y a la cantidad de congresistas que habían afirmado que ganó Biden y se dijo "sorprendido" por la cantidad de republicanos.

"25, ¡Guau! Me sorprende que haya tantos. Acabamos de empezar a luchar. Por favor, envíenme una lista de los 25 RINOS (republicanos sólo de nombre). ¡Leo las noticias falsas del Washington Post lo menos posible!", escribió el Ejecutivo.

Este sábado, Trump encabezará un mitin en Georgia, donde en enero próximo se votarán dos puestos en el Senado que definirán si los republicanos mantendrán el control de la Cámara Alta.