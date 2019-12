Republicanos del Comité Judicial de la Cámara solicitan 8 testigos para procedimiento del juicio político

Estados Unidos— Aunque la Casa Blanca indicó el día de hoy que no tomaría parte en el proceso del juicio político, miembros republicanos del Comité Judicial de la Cámara solicitaron formalmente testigos que el presidente Trump y sus aliados han estado presionando para que declaren, de acuerdo a la copia de una carta enviada a Jerry Nadler, presidente del Comité, informó CNN.

El representante Doug Collins, que forma parte de las filas republicanas del Comité, le envió el día de hoy una carta a Nadler solicitando ocho testigos, incluyendo a Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente Joe Biden, el denunciante anónimo y cualquier persona de la que dependió para preparar la queja alegando que Trump solicitó la intervención de Ucrania en la elección.

Collins escribió que el Comité debería llamar “a cada uno de los testigos enlistados arriba para que declaren ante este Comité para asegurar una completa evaluación de los hechos y para subsanar los defectos de procedimientos y equidad que han sido cometidos por el presidente Schiff.

Los republicanos también solicitaron a estos testigos:

Alexandra Chalupa, ex contratista del Comité Nacional Demócrata.

La contratista Nellie Ohr de Fusion GPS.

Devon Archer, ex miembro del consejo de Burisma.

Un empleado de la comunidad de inteligencia a quien el teniente coronel Alexander Vindman no identificó durante su testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara.