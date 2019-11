Republicanos de la Cámara guían a Casa Blanca en estrategia vs juicio político

Washington— A medida que los demócratas de la Cámara de Representantes exponen sus argumentos para destituir al presidente Donald Trump a través de una sucesión de declaraciones a puerta cerrada, un par de los aliados más cercanos de Trump en Capitol Hill ofrecen silenciosamente orientación a los abogados de la Casa Blanca responsables de elaborar la estrategia de defensa del presidente.

Los representantes Mark Meadows y Jim Jordan, miembros del conservador House Freedom Caucus que han asistido a las declaraciones, han estado ayudando informalmente a los abogados de la oficina del Consejo de la Casa Blanca a clasificar los aspectos del testimonio públicamente informados en la medida de lo posible, según cuatro administraciones. funcionarios

Las conversaciones tienen como objetivo principal ayudar a los abogados de la Casa Blanca a comprender mejor las acusaciones dirigidas a Trump y los posibles puntos débiles a medida que la Casa Blanca comienza a elaborar una estrategia legal para defender a Trump durante su juicio político, dijeron dos funcionarios de la administración.

A los abogados de la Casa Blanca no se les ha permitido asistir a las declaraciones a puerta cerrada, una queja principal del Partido Republicano sobre la investigación de juicio político, y personas familiarizadas con el asunto dijeron que las conversaciones tienen como objetivo ayudar a la Casa Blanca a evaluar la gravedad de las acusaciones filtradas del testimonio que ha pintado una imagen condenatoria de la conducta del presidente.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Meadows dijo que solo ha compartido "caracterizaciones amplias" y que "no comparte detalles" del testimonio con la Casa Blanca, señalando las reglas de la Cámara que le impiden revelar detalles del testimonio, que se encuentran en salas seguras llamadas Instalaciones de información compartidas sensibles, o SCIFs. Cuando algunos testigos, como el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea Gordon Sondland, respaldaron aspectos de la defensa del presidente de su conducta, lo señaló.

"Cuando los demócratas salen y dicen: 'Oh, esta fue una declaración amplia, radical y muy condenatoria', y aparece con titulares que creo que son contrarios a lo que realmente sucedió en un lugar seguro", dijo Meadows. "A menudo diré, 'escucha, en base a lo que he escuchado y en función de dónde he estado todo esto, sugeriría que fue una caracterización errónea'. "

Meadows y Jordan se encuentran entre los únicos legisladores republicanos que han asistido a casi cada minuto de cada declaración, ofreciéndoles una visión única de la amplitud del testimonio.