Republicanos bloquearían medida para financiar el gobierno de EU

Washington— Los republicanos del Senado se prepararon hoy para bloquear un proyecto de ley que financiaría al gobierno, proporcionaría miles de millones de dólares en ayuda por huracán y evitaría un incumplimiento de las deudas estadounidenses, parte de la campaña renovada del partido para socavar la agenda económica más amplia del presidente Biden, publicó The Washington Post.

La esperada oposición del Partido Republicano seguramente asestará un golpe mortal a la medida, que fue aprobada por la Cámara la semana pasada, y amenaza con aumentar la presión sobre los demócratas para que diseñen su propio camino a seguir antes de una serie de plazos fiscales urgentes. No abordar los problemas podría causar una grave calamidad financiera, advirtió la Casa Blanca, lo que podría hundir a Estados Unidos en otra recesión.

Antes de la votación prevista para el lunes, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Republicano por Kentucky), apostó por la posición de su partido: que los republicanos no están dispuestos a votar por ninguna medida que aumente o suspenda el techo de la deuda, incluso si no tienen intenciones de cerrar el gobierno en el proceso. Los legisladores republicanos creen que aumentar el límite de endeudamiento, que permite que el país pague sus facturas, permitiría a Biden y sus aliados demócratas perseguir billones en gastos adicionales y otros cambios de política que el partido Republicano no apoya.

“Si quieren cobrar impuestos, pedir prestado y gastar sumas históricas de dinero sin nuestra participación, tendrán que aumentar el límite de deuda sin nuestra ayuda. Esta es la realidad. Lo he estado diciendo muy claramente desde julio”, dijo McConnell la semana pasada.