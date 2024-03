Republicanos anti-Trump trazan plan de ataque de 50 mdd

The New York Times | Un grupo republicano planea utilizar vídeos caseros de votantes que respaldaron al expresidente Donald J. Trump en anteriores elecciones, pero afirman que no lo harán en 2024. El grupo utilizó la misma estrategia en 2020.

Un grupo republicano dedicado a oponerse al expresidente Donald J. Trump planea gastar 50 millones de dólares para frenarle a través de una serie de vídeos testimoniales caseros de votantes que le respaldaron en elecciones pasadas pero dicen que ya no pueden apoyarle en 2024. El grupo, Republican Voters Against Trump, surgió por primera vez en la campaña de 2020 y volvió a aparecer para las elecciones de mitad de mandato de 2022. Está dirigido por Sarah Longwell, una figura destacada en la política de Nunca-Trump, cuyos grupos de discusión y encuestas son un elemento básico de los podcasts de centro-derecha y la han convertido en una figura a la que acuden los periodistas políticos que tratan de descifrar las motivaciones de los partidarios de Trump. A diferencia de las organizaciones demócratas que pretenden ayudar al presidente Biden promocionando su historial en el cargo, el grupo de la señora Longwell se centra únicamente en atacar al señor Trump a través de las voces de sus antiguos partidarios. El sitio web Republican Voters Against Trump presenta 100 vídeos, de uno a tres minutos de duración, de republicanos que hablan a la cámara de un ordenador o de un teléfono móvil sobre por qué votaron a Trump en 2016 o 2020 y no lo harán en 2024. El estilo testimonial personal, dijo Longwell, ha demostrado ser mucho más exitoso en sus grupos de enfoque para separar a los votantes de Trump de él que la publicidad de ataque tradicional que contrasta al Sr. Trump con el Sr. Biden. En particular, los oradores de los vídeos no elogian a Biden ni argumentan por qué merece un segundo mandato. Tampoco ninguno de los testimonios iniciales aborda el derecho al aborto, la cuestión que ha impulsado las victorias electorales demócratas desde que el Tribunal Supremo anuló el caso Roe contra Wade y puso fin al derecho constitucional al aborto en junio de 2022. "Es realmente importante entender que no estás construyendo una coalición pro-Joe Biden", dijo la Sra. Longwell. "Estás construyendo una coalición anti-Trump". En 2020, Republican Voters Against Trump terminó la campaña presidencial con más de 1.000 videos caseros en su sitio web de personas que votaron por el Sr. Trump en 2016, pero dijeron que no volverían a hacerlo. Para 2024, el grupo está comenzando con 100 testimonios e instrucciones en su sitio web para que los antiguos partidarios de Trump envíen sus propias historias. Hasta ahora, los republicanos anti-Trump que han grabado sus pensamientos para la Sra. Longwell se han centrado en el intento del Sr. Trump de anular las elecciones de 2020, culpándolo por el ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. El aborto, dijo la Sra. Longwell, era una preocupación mucho menos urgente para estos votantes. Dijo que muchos de ellos no relacionaban al Sr. Trump con la decisión del Tribunal Supremo de 2022 y no creían que se opusiera a la práctica. "Ven a Trump como un moderado cultural", dijo. "Creen que está pagando abortos. Nadie cree que este tipo tenga un gramo de moralidad sexual. No creen que sea Mike Pence. Y eso le ayuda". La Sra. Longwell dijo que ya tenía 20 millones de dólares comprometidos para su campaña de 2024 y que pretendía recaudar el resto del dinero para su campaña publicitaria de aquí al otoño. Reid J. Epstein cubre campañas y elecciones desde Washington. Antes de unirse a The Times en 2019, trabajó en The Wall Street Journal, Politico, Newsday y The Milwaukee Journal Sentinel. Más información sobre Reid J. Epstein