Republicanos aliados de Trump lo acompañan a su juicio en NY

Nueva York, EU.- Donald Trump, el primer ex Presidente estadounidense en ser enjuiciado, es acompañado este martes en el tribunal de Manhattan por un séquito de partidarios republicanos, entre ellos el titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Johnson viajaba con Trump en su convoy de vehículos, junto con el Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, los congresistas por Florida, Byron Donalds y Cory Mills, y el ex aspirante a la candidatura presidencial republicana, Vivek Ramaswamy.

Burgum y Donalds son considerados posibles candidatos para ser compañero de fórmula de Trump.

El jefe republicano de la Cámara de Representantes acusó a los demócratas de instrumentalizar la justicia contra Trump.

"Es imposible que alguien que observe esto de manera objetiva niegue que el sistema judicial en nuestro país ha estado instrumentalizado contra el (ex) Presidente Trump", dijo Mike Johnson ante el tribunal donde se realiza el juicio a Trump.

Su presencia el martes es una muestra de apoyo no muy sutil dirigida no solo a Trump sino también a los votantes que están siguiendo el proceso por televisión.

Michael Cohen, ex hombre de confianza de Trump y ahora su enemigo jurado, vuelve el martes al tribunal penal de Nueva York para ser interrogado por los defensores del ex Presidente en su juicio por los pagos encubiertos a la ex actriz porno Stormy Daniels.

El lunes, Cohen fue el testigo estrella del histórico juicio contra Trump. El abogado, de 57 años, que prestaba sus servicios al ex Presidente republicano lo incriminó durante las cinco horas en que fue interrogado.

Cohen afirmó que quien se encargó de pagarle a Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta relación sexual con Trump, que el magnate siempre ha negado.

Según la Fiscalía, esos pagos se ocultaron haciéndolos pasar por "gastos legales" en la contabilidad del emporio familiar inmobiliario Trump Organization.