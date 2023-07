Republicanos acuden a NH con la esperanza de detener a Trump

Associated Press | No hay señal de que los rivales del ex presidente estén teniendo éxito

Ellos han reconocido el dominio de Donald Trump, pero estos cansados republicanos de New Hampshire --- incluso en la oficina del gobernador --- están luchando para impedir que el ex presidente gane las primeras primarias del país. Sin embargo, por ahora dependen un poco más de la esperanza y oraciones. Sólo habría que ver a Mike Pence, el ex vicepresidente de Trump, quien en repetidas ocasiones apeló a la fe de los votantes en esta semana al tratar de resucitar su anémica campaña presidencial mientras corteja a docenas de votantes en el patio de un ex legislador estatal. Más de una docena de republicanos de alto perfil están acudiendo a New Hampshire, el estado que es muy conocido por apoyar a los políticos no favoritos, para ayudar a detener la marcha de Trump hacia una tercera y consecutiva nominación presidencial republicana. Aunque hasta ahora, ninguno ha impedido la inevitabilidad que ha seguido a Trump por los estados que tienen primarias tempranas presidenciales, a pesar o tal vez debido a sus crecientes desafíos legales. Una parte significativa del electorado republicano sigue abierto a un nuevo nominado presidencial que tenga menos bagaje que Trump. Aunque meses después de que muchos ingresaron a la competencia, no hay señal de que los rivales del ex presidente estén teniendo éxito. La alternativa más fuerte de Trump, aunque sea en papel, el gobernador Ron DeSantis, ya empezó a despedir empleados en medio de un inesperado desafío financiero y el estancamiento de sus números en las encuestas. Los demás no han podido llegar a dos dígitos en los sondeos iniciales. Y debido a que Trump parece tener la posibilidad de ser acusado penalmente por tercera vez, su dominio del partido parece ser más fuerte que nunca.