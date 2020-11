Republicano clave en junta de escrutinio de Michigan podría votar contra certificación de resultados

Agencias

Se espera que un republicano clave en la junta de escrutinio de Michigan vote en contra de la certificación de los resultados electorales del estado este lunes, una bendición potencial para el esfuerzo impulsado por la teoría de la conspiración de la campaña de Trump para retrasar la finalización de los resultados, publicó CNN.

Según el representante republicano de Michigan, Paul Mitchell, quien dijo que habló hace días con Norman Shinkle, uno de los dos miembros republicanos en la junta, Shinkle indicó la semana pasada que votaría en contra de la certificación de los resultados electorales hasta que se complete una investigación para impulsar una demora a pesar de que no hay evidencia de fraude o malversación que requiera tal movimiento.

Shinkle le dijo al New York Times que había recibido cientos de mensajes tanto a favor como en contra de la certificación.

"No se puede tomar una decisión antes de conocer todos los hechos", le dijo a The New York Times.