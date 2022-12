Reproducen en laboratorio el poder de energía solar

The New York Times | Tras décadas logran el resultado The New York Times | La secretaria de Energía Jennifer Granholm, durante su aportación en la conferencia de prensa ayer

PUBLICIDAD

El Paso.— Los científicos que estudian la energía de fusión en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California anunciaron el martes que habían cruzado un hito largamente esperado al reproducir el poder del sol en un laboratorio. Eso despertó el entusiasmo del público, ya que los científicos han hablado durante décadas sobre cómo la fusión, la reacción nuclear que hace que las estrellas brillen, podría proporcionar una fuente futura de energía abundante. PUBLICIDAD El resultado anunciado el martes es la primera reacción de fusión en un entorno de laboratorio que en realidad produjo más energía de la que se necesitó para iniciar la reacción. “Este es un maravilloso ejemplo de una posibilidad realizada, un hito científico logrado y un camino por recorrer hacia las posibilidades de la energía limpia”, dijo Arati Prabhakar, asesora científica de la Casa Blanca, durante una conferencia de prensa el martes por la mañana en la sede del Departamento de Energía en Washington, D.C. “Y una comprensión aún más profunda de los principios científicos que se aplican aquí”. Si la fusión se puede implementar a gran escala, ofrecería una fuente de energía libre de la contaminación y los gases de efecto invernadero causados por la quema de combustibles fósiles y los peligrosos desechos radiactivos de larga duración creados por las centrales nucleares actuales, que utilizan la división de uranio para producir energía. Dentro del sol y las estrellas, la fusión combina continuamente átomos de hidrógeno en helio, produciendo luz solar y calor que baña los planetas. Rompe esquemas En reactores experimentales y laboratorios láser en la Tierra, la fusión hace honor a su reputación como fuente de energía muy limpia. Sin embargo, siempre había una advertencia persistente y molesta. En todos los esfuerzos de los científicos por controlar el poder rebelde de la fusión, sus experimentos consumieron más energía que las reacciones de fusión generadas. Eso cambió a la 1:03 a.m. del 5 de diciembre, cuando 192 láseres gigantes en la Instalación Nacional de Ignición (NIF) del laboratorio hicieron estallar un pequeño cilindro del tamaño de un borrador de lápiz que contenía una protuberancia congelada de hidrógeno encerrada en diamante. Los rayos láser entraron por la parte superior e inferior del cilindro, vaporizándolo. Eso generó una embestida interna de rayos X que comprime una pastilla de combustible del tamaño de una munición de deuterio y tritio, las formas más pesadas de hidrógeno. En un breve momento que duró menos de 100 billonésimas de segundo, 2.05 megajouls de energía, aproximadamente el equivalente a 1 libra de TNT, bombardearon la bolita de hidrógeno. Produjo una avalancha de partículas de neutrones, el producto de la fusión, que transportaba alrededor de 3 megajouls de energía, un factor de 1.5 en la ganancia de energía. Esto cruzó el umbral que los científicos de fusión láser llaman ignición, la línea divisoria donde la energía generada por la fusión es igual a la energía de los láseres entrantes que inician la reacción. “Ves un diagnóstico y piensas que tal vez no sea real y luego comienzas a ver más y más diagnósticos que apuntan a lo mismo”, dijo Annie Kritcher, física de Livermore, quien describió la revisión de los datos después del experimento. “Es una gran sensación”. Objetivo alcanzado El exitoso experimento finalmente logra el objetivo de ignición que se prometió cuando comenzó la construcción de la Instalación Nacional de Ignición en 1997. Sin embargo, cuando comenzaron las operaciones en 2009, la instalación no generó fusión alguna, una vergonzosa decepción después de una inversión de $3.5 mil millones por parte del Gobierno federal. En 2014, los científicos de Livermore finalmente reportaron cierto éxito, pero la energía producida fue minúscula, el equivalente a lo que consume una bombilla de 60 watts en cinco minutos. El progreso durante los siguientes años fue leve y pequeño. Luego, en agosto de 2021, la instalación produjo una explosión de energía mucho mayor: el 70 por ciento de la energía de la luz láser. En una entrevista, Mark Herrmann, director del programa de Física y Diseño de Armas en Livermore, dijo que los investigadores luego realizaron una serie de experimentos para comprender mejor el sorprendente éxito de agosto, y trabajaron para aumentar la energía de los láseres en casi un 10% y mejorar el diseño de los objetivos de hidrógeno. El primer disparo láser a 2.05 megajouls se realizó en septiembre y ese primer intento produjo 1.2 megajouls de energía de fusión. Además, el análisis mostró que la bolita esférica de hidrógeno no se comprimió de manera uniforme, y parte del hidrógeno esencialmente salió disparado por el costado y no alcanzó las temperaturas de fusión. Los científicos hicieron algunos ajustes que creían que funcionarían mejor. “La predicción antes del tiro era que podría aumentar en un factor de dos”, dijo Herrmann. “De hecho, subió un poco más que eso”. Tomará tiempo El objetivo principal de la Instalación Nacional de Ignición es realizar experimentos para ayudar a los Estados Unidos a mantener sus armas nucleares. Eso hace que las implicaciones inmediatas para producir energía sean tentativas. La fusión sería esencialmente una fuente de energía libre de emisiones, y ayudaría a reducir la necesidad de plantas de energía que queman carbón y gas natural, que bombean a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono que calienta el planeta cada año. Pero pasará bastante tiempo antes de que la fusión esté disponible a una escala práctica y generalizada, si es que llega a estar disponible. “Probablemente décadas”, dijo Kimberly S. Budil, directora de Lawrence Livermore, durante la conferencia de prensa del martes. “No seis décadas, no creo. Creo que no cinco décadas, que es lo que solíamos decir. Creo que está pasando a un primer plano y probablemente, con un esfuerzo y una inversión concertados, unas pocas décadas de investigación sobre las tecnologías subyacentes podrían ponernos en condiciones de construir una planta de energía”. La mayoría de los científicos del clima y los formuladores de políticas dicen que para lograr el objetivo de limitar el calentamiento a 2 grados centígrados, o el objetivo aún más ambicioso de 1.5 grados centígrados de calentamiento, el mundo debe alcanzar emisiones cero netas para 2050. Los esfuerzos de fusión hasta la fecha han utilizado principalmente reactores en forma de rosquilla conocidos como tokamaks. Dentro de los reactores, el gas de hidrógeno se calienta a temperaturas lo suficientemente altas como para que los electrones se desprendan de los núcleos de hidrógeno, creando lo que se conoce como plasma: nubes de núcleos cargados positivamente y electrones cargados negativamente. Los campos magnéticos atrapan el plasma dentro de la forma de dona y los núcleos se fusionan, liberando energía en forma de neutrones que vuelan hacia el exterior. De la teoría a la realidad El trabajo en NIF tiene un enfoque diferente, pero hasta ahora, se ha trabajado poco para convertir en realidad la idea de una planta de energía de fusión láser. “Hay obstáculos muy significativos, no sólo en la ciencia, sino también en la tecnología”, dijo Budil. NIF es el láser más poderoso del mundo, pero es lento e ineficiente, ya que se basa en tecnología de hace décadas. El aparato, del tamaño de un estadio deportivo, está diseñado para realizar experimentos de ciencia básica, no para servir como prototipo para la generación de electricidad. Promedia alrededor de 10 disparos por semana. Una instalación comercial que utilice el enfoque de fusión láser necesitaría láseres mucho más rápidos, capaces de disparar a la velocidad de una ametralladora, quizás 10 veces por segundo. NIF también consume mucha más energía que la producida por las reacciones de fusión. Aunque el último experimento produjo una ganancia neta de energía en comparación con la energía de los 2.05 megajouls de los rayos láser entrantes, NIF necesitaba extraer 300 megajouls de energía de la red eléctrica para generar el breve pulso láser. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD