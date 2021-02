Representantes están contra Trump, pero muchos republicanos no se dejan persuadir

The New York Times

The New York Times

Los encargados del juicio en la Cámara concluyeron este jueves sus argumentos sobre la acusación de incitación en contra del ex presidente Donald J. Trump de una manera emotiva, advirtiendo que sigue siendo un peligro inminente para la democracia estadounidense y podría fomentar más violencia si no se le impide postularse nuevamente a la presidencia.

Con el sonido de una muchedumbre escuchándose en el Senado, los encargados del juicio buscaron canalizar ese impacto e indignación a través de los videos que mostraron el ataque ocurrido el mes pasado en el Capitolio en un repudio bipartidista contra el ex presidente que alentó a sus simpatizantes con falsas afirmaciones de que le habían robado la elección.

“Mis queridos colegas, existe algún líder político en esta sala que crea que si el Senado le permite regresar a la Oficina Oval, ¿Donald Trump podría dejar de incitar la violencia de esta manera?”, les preguntó a los senadores el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland y jefe de los encargados del juicio político.

“¿Ustedes arriesgarían las vidas de más policías en eso? ¿Ustedes apostarían la seguridad de sus familias a eso? ¿Le apostarían al futuro de nuestra democracia a eso?”

Ese argumento pretendió refutar a los republicanos que han dicho que no tiene sentido hacerle un juicio político a un ex presidente y que incluso es hasta inconstitucional debido a que ya no está en funciones y ya no puede ser removido de la presidencia.

Aunque si Trump fuera condenado, el Senado le podría prohibir ocupar ese puesto en el futuro, los encargados del juicio enfatizaron que el juicio no pretende buscar un castigo sino una prevención.