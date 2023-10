Reportan al menos 22 muertos por tiroteos en Maine

Lewiston.- Un hombre abrió fuego en una bolera y un bar en Lewiston, Maine, el miércoles por la noche, matando al menos a 22 personas y sumergiendo en el caos a la segunda ciudad más grande del estado. El sospechoso permaneció prófugo mientras las autoridades ordenaron a los residentes y dueños de negocios que permanecieran dentro y fuera de las calles.

Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron a The Associated Press que decenas de personas también habían resultado heridas. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

La policía de Lewiston dijo en una publicación anterior en Facebook que estaban lidiando con un incidente con un tirador activo en Schemengees Bar and Grille and Sparetime Recreation, una bolera a unas 4 millas (6.4 kilómetros) de distancia. La Oficina del Sheriff del condado de Androscoggin publicó dos fotografías del sospechoso en su página de Facebook que mostraban a un hombre armado entrando a un establecimiento con un arma apuntando al hombro.

El hombre identificado como persona de interés en relación con la masacre en Maine es un instructor de armas de fuego que recibió entrenamiento militar y que estuvo internado recientemente en una instalación de salud mental, según un boletín de la policía estatal.

El boletín de inteligencia policial, al que The Associated Press tuvo acceso, fue distribuido entre agentes policiales la noche del miércoles, después de los tiroteos que dejaron al menos 22 muertos.

De acuerdo con el boletín, el hombre, identificado como Robert Card, había recibido entrenamiento como instructor de armas de fuego en instalaciones de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. El documento señala que Card pasó dos semanas internado en un centro de salud mental durante el verano de 2023. No dio a conocer detalles específicos sobre el tratamiento que recibió o su estado.

“Por favor, manténgase alejado de las carreteras para permitir que los servicios de emergencia accedan a los hospitales”, dijo la policía.

En su sitio web, el Centro Médico Central Maine dijo que el personal estaba “reaccionando a un evento con víctimas en masa y un tiroteo en masa” y estaba coordinando con los hospitales del área para recibir pacientes. Una mujer que contestó el teléfono en el departamento de emergencias dijo que no se podía dar más información y que el hospital estaba cerrado.

Melinda Small, propietaria de Legends Sports Bar and Grill, dijo que su personal inmediatamente cerró sus puertas y alejó a los 25 clientes y empleados de las puertas después de que un cliente informó haber oído sobre el tiroteo en la bolera a menos de medio kilómetro. Pronto, la policía inundó la carretera y un oficial de policía finalmente escoltó a todos fuera del edificio de cuatro en cuatro. Todos en el bar quedaron a salvo.

Estado de alerta

“Honestamente, estoy en estado de shock. Me alegro de que mi equipo haya respondido rápidamente y todos estén a salvo”, dijo Small a The Associated Press. “Pero al mismo tiempo, mi corazón está roto por esta área y por lo que todos están enfrentando. Simplemente me siento paralizado”.

La alerta para Lewiston se emitió poco después de las 8:00 pm ya que la oficina del sheriff informó que las agencias policiales estaban investigando “dos eventos de tiradores activos”. Los funcionarios emitieron una actualización alrededor de las 10:00 pm por lo que describieron como una persecución.