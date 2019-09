Renuncia juez de inmigración de alto rango en EU

Washington— Los jueces de inmigración del país perdieron a un líder clave en esta semana, siendo el más reciente de una serie de renuncias en la cúpula del sistema en medio de un gran número de casos rezagados y una crisis migratoria en la frontera suroeste.

El oficial David Neal, comentó que se retiraría de su puesto como jefe del Consejo de Apelaciones de Jueces a partir de este sábado.

No dio razones de su abrupta partida y les pidió a sus colegas que sigan “cumpliendo su compromiso con la equidad y justicia”.

No se ha anunciado ningún reemplazo, y el portavoz del Departamento de Justicia rechazó comentar sobre el asunto, citando una política de no hacerlo sobre cuestiones personales.

La decisión de Neal sigue a un cambio radical en la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, que es el sistema de cortes que se adjudica los casos de inmigración del país, incluyendo los casos de asilo. Forma parte del Departamento de Justicia, no de la rama judicial.