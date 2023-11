Relacionada con tiroteos masivos en EU, una planta de municiones del ejército

Las ventas comerciales están en auge con escasa responsabilidad pública. Las balas han sido compradas por asesinos, grupos antigubernamentales y otros.

Christopher Hixon, un veterano de 27 años de la Marina que sirvió en el Golfo Pérsico, se entrenó con municiones del gobierno que normalmente tenían una marca distintiva "LC" en sus casquillos de latón.

En 2018, el Sr. Hixon, entonces director atlético de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, se enfrentó a un ex alumno que disparaba un arma estilo AR-15. El rifle semiautomático, modelado en un arma militar, estaba cargado con municiones que llevaban el mismo sello "LC".

El Sr. Hixon recibió un balazo en un muslo. Dos más le alcanzaron en el pecho. En el pasillo manchado de sangre donde murió, los investigadores encontraron un casquillo de latón. Y otro más. Al final de su búsqueda, habían recogido 84 de toda la escuela - cada uno marcado "LC".

Las iniciales corresponden a Lake City Army Ammunition Plant. Construida durante la Segunda Guerra Mundial, la planta federal, en Independence, Mo., ha fabricado casi todos los cartuchos de rifle utilizados por el ejército estadounidense desde que se retiró de Vietnam.

En los últimos años, la fábrica también ha bombeado miles de millones de cartuchos de calidad militar al mercado comercial, según ha descubierto una investigación del New York Times, dejando la firma "LC" esparcida por las escenas del crimen, incluidos los lugares de algunos de los tiroteos masivos más atroces del país.

La planta, operada por un contratista privado con supervisión del Ejército, es ahora uno de los mayores fabricantes del país de munición comercial para el popular AR-15, y sigue siéndolo incluso cuando Estados Unidos suministra munición a Ucrania.

Trabajadores de la Planta de Municiones del Ejército de Lake City, en Independence, Mo., empaquetan cartuchos de 7,62 milímetros.

La inmensa mayoría de los cartuchos Lake City vendidos por los minoristas han ido a parar a ciudadanos respetuosos con la ley, desde cazadores y agricultores hasta tiradores deportivos. Algunos se sienten atraídos por ellas porque están fabricadas con los mismos materiales y a menudo con las mismas especificaciones que las militares, mientras que otros las ven como un auténtico accesorio para sus armas y equipos tácticos.Pero más de un millón de páginas de órdenes de registro, registros de pruebas policiales, informes balísticos, registros de confiscación y procedimientos judiciales recopilados por The Times ofrecen un amplio recuento de cómo la munición Lake City, una vez destinada a la guerra, también ha abierto un camino criminal a través de pueblos y ciudades de casi los 50 estados.

Un ex marine utilizó cartuchos Lake City en el asesinato de dos policías y un ayudante del sheriff en Luisiana. La policía recuperó casquillos Lake City gastados después de que un ex juez de paz matara a un fiscal de distrito de Texas y a su esposa. En Washington, un tiroteo entre bandas dejó el patio de un complejo de apartamentos lleno de más de 40 casquillos "LC" y una niña de 10 años muerta.

En mayo, un estudiante de secundaria armado con munición de la planta arrasó un barrio residencial de Farmington (Nuevo México), matando a tres personas e hiriendo a seis.

Los cartuchos de Lake City han sido incautados a traficantes de drogas, delincuentes violentos, grupos antigubernamentales, alborotadores del Capitolio de Estados Unidos y contrabandistas de los cárteles mexicanos. Se confiscaron a un hombre en Massachusetts que amenazó con asesinar al Presidente Barack Obama y a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles después de que disparara contra un civil y tres agentes de la T.S.A., matando a uno.

La visita de los medios de comunicación a Lake City se centró en las operaciones militares y los beneficios económicos, pero se negó a los periodistas el acceso al lugar donde se hacen la mayoría de las rondas comerciales.

A partir de 2012, con la masacre de 12 personas en un cine de Aurora (Colorado), las balas se han relacionado con al menos una docena de tiroteos masivos con armas del tipo AR-15, como los de la sinagoga del Árbol de la Vida de Pittsburgh, la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas), un almacén de FedEx en Indianápolis y el instituto Marjory Stoneman Douglas. Las autoridades de Lewiston (Maine) se negaron a facilitar información balística sobre el tiroteo masivo que tuvo lugar allí el mes pasado y que se saldó con 18 muertos. [Lea la lista completa de los 12 tiroteos en este artículo].

Payton Gendron, condenado a cadena perpetua por matar a 10 personas y herir a otras tres en un supermercado Tops de Buffalo, había mencionado Lake City en su manifiesto y en su diario online. Planeaba disparar a un guardia de seguridad a través de una ventana, escribió, y los cartuchos fabricados en Lake City eran "la mejor munición de penetración de barrera que puedo conseguir". El guardia, un agente de policía jubilado llamado Aaron Salter Jr., murió al intentar detener el asalto.

La disponibilidad para los consumidores de cartuchos de rifle fabricados en una planta del Ejército es fruto de una relación simbiótica entre el Departamento de Defensa y la industria de la munición. Herencia de la guerra contra el terrorismo, el contrato federal para explotar el extenso campus de fabricación de Lake City tiene por objeto ahorrar dinero a los contribuyentes, al tiempo que lo mantiene listo para funcionar en cualquier momento.

Cuando el ejército necesita munición, el contratista está obligado a fabricarla, pero por lo demás es libre de mantener las líneas de producción en funcionamiento con operaciones comerciales.

En las dos últimas décadas, el gobierno ha invertido más de 860 millones de dólares en mejorar y reparar la planta y ampliar su capacidad, según Justine Barati, portavoz del Ejército. El Ejército también ha exigido a los contratistas de Lake City que se hagan cargo de algunos costes. Según el acuerdo actual, el contratista ha sufragado al menos 10 millones de dólares al año en mejoras, cantidad que puede aumentar en función de los niveles de producción. Los pagos se destinan a proyectos que van desde la renovación de oficinas hasta la modernización de equipos.

Casquillos de rifle usados, fabricados en Lake City. Fueron recuperados tras el tiroteo de 2018 en la sinagoga Árbol de la Vida de Pittsburgh.Credit...Tribunal de Distrito de EU Distrito Oeste de Pensilvania

El Departamento de Defensa argumenta que la colaboración público-privada es necesaria para la seguridad nacional.

"No mantenemos y/o mejoramos nuestras fábricas de munición porque sea 'económico' hacerlo", dijo en un comunicado Doug Bush, subsecretario del Ejército a cargo de adquisiciones. "Lo hacemos para asegurarnos de que tenemos capacidad de producción de propiedad gubernamental para artículos militares específicos que podemos aumentar en caso de conflicto".

Un funcionario del Departamento de Defensa, en un comunicado, dijo que "la utilización comercial trae costos más bajos para el Ejército y el contribuyente, y mantiene una fuerza de trabajo calificada mejor posicionada para responder a los requisitos de aumento." El funcionario dijo que un estudio de 2021 encontró que el gobierno recibió un 10 a 15 por ciento de descuento en municiones al permitir las ventas comerciales.

La contrapartida para los estadounidenses de a pie es que la munición comercial para el AR-15 se está fabricando en grandes cantidades en propiedad del gobierno con poca o ninguna responsabilidad pública en cuanto a cómo se comercializa y vende.

El secretismo en torno al acuerdo ha contribuido a ocultar su magnitud, y el Ejército ha restado importancia al papel de la planta en la fabricación de munición para civiles. Una reciente visita de los medios de comunicación a Lake City se centró en sus operaciones militares y en los beneficios económicos para la región, pero no incluyó el acceso al edificio donde se fabrica la mayor parte de la munición comercial.

A puerta cerrada, la posibilidad de que la munición de Lake City apareciera en crímenes de gran repercusión era una fuente de preocupación constante para los contratistas de la planta, según cuatro antiguos empleados que no estaban autorizados a hablar públicamente. En particular, después de los tiroteos masivos, los directivos estaban "aterrorizados" ante la posibilidad de que los periodistas descubrieran una conexión con la planta, dijo uno de los antiguos empleados.

Debbie Hixon sostuvo una fotografía de su esposo, Christopher, después del tiroteo escolar de 2018 en Parkland, Florida. El pistolero utilizó balas de Lake City

El contratista actual, Olin Winchester, que comenzó a gestionar Lake City en octubre de 2020, debe presentar periódicamente informes al Ejército sobre la producción comercial y las ventas. Aunque la información no es clasificada, está estrechamente protegida. Funcionarios militares la calificaron de reservada y recomendaron solicitar detalles a Olin Winchester, que no respondió a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas de The Times.

Mediante la revisión de los informes anuales, las transcripciones de las llamadas de ganancias y documentos del gobierno, y entrevistando a más de 40 ex empleados y otras personas con conocimiento de las operaciones de Lake City, el Times fue capaz de determinar que el sitio había fabricado cientos de millones de rondas para el mercado comercial cada año desde al menos 2011.

Durante la mayor parte de ese periodo, sus operaciones comerciales superaron a su actividad militar. En 2021, la producción comercial -que incluye las ventas al por menor, así como las compras por parte de las fuerzas del orden y los gobiernos extranjeros- había superado a la producción militar en más del doble, según un resumen histórico que el Ejército proporcionó en un gráfico durante la visita a los medios de comunicación. Posteriormente, el Ejército se negó a compartir los datos subyacentes y en un momento dado negó la existencia del gráfico.

Los cartuchos de calibre .223 y 5,56 milímetros -los más comunes para el AR-15- se han vendido bajo diversas marcas en tiendas y a través de sitios web. Incluso los casquillos gastados de Lake City tienen un mercado robusto debido a su calidad. Una investigación federal después del tiroteo de 2017 que mató a 60 personas e hirió a cientos más en un festival de música country en el Strip de Las Vegas descubrió que el pistolero había comprado casquillos Lake City que habían sido recargados con nuevos cebadores, pólvora y balas.

En una llamada de resultados de 2021 de la empresa matriz de Olin Winchester, los analistas dijeron que los beneficios de la munición superaron con creces las previsiones. Los ejecutivos lo atribuyeron al contrato de Lake City.

"No sólo se ha convertido en parte de nuestro negocio militar", dijo Scott Sutton, el máximo ejecutivo de la empresa, Olin Corporation, "sino también en parte de nuestro negocio comercial".

El alcance del negocio comercial de Lake City sorprendió a Tom Hixon, hijo del director deportivo del Marjory Stoneman Douglas asesinado y miembro de un consejo asesor del grupo de defensa Everytown for Gun Safety.

El Sr. Hixon, ex marine, se entrenó con munición de Lake City. Pero no sabía que había desempeñado un papel en el ataque de Parkland, en el que murieron 16 personas además de su padre.

El Sr. Hixon no culpó al gobierno o al Ejército por la muerte de su padre, dijo en una entrevista. Si el pistolero no hubiera comprado cartuchos de Lake City, habría comprado munición fabricada en otros lugares.

No obstante, expresó su preocupación por el hecho de que el gobierno pudiera estar "subvencionando esencialmente la producción de esta munición que sale al mercado civil".

Eso, dijo, podría hacerla "más accesible a la gente" que la quiere para fines "nefastos".

En una declaración a The Times, Federal Cartridge, distribuidor de la munición de Lake City en el momento del tiroteo de Parkland, condenó el "mal uso criminal" de sus productos. En su respuesta a las preguntas, el Departamento de Defensa no abordó el uso de munición Lake City en asesinatos en masa y otros crímenes, pero dijo que "actualmente no hay ningún plan" para poner fin a las ventas comerciales.

El ritmo de la guerra

Situada en casi 4 mil acres de praderas, la operación de Lake City, como su nombre indica, tiene las características de una pequeña ciudad: un cuerpo de bomberos, plantas de tratamiento de agua y kilómetros de carreteras. También hay almacenes, instalaciones de manipulación de explosivos y campos de tiro para probar munición.

El corazón de la operación late en el Edificio Uno, donde las máquinas, que giran a gran velocidad, escupen hasta mil 200 cartuchos de rifle por minuto. Cada uno de ellos lleva un sello que indica el año y el lugar de fabricación.

Las máquinas fabrican los dos cartuchos más populares para los fusiles AR-15. El 5,56, utilizado habitualmente en fusiles de servicio estándar como el M16, se fabrica según especificaciones militares y lleva un pequeño símbolo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El .223 no tiene marcas militares y se fabrica con especificaciones diferentes. Ambos se venden a las fuerzas del orden y al público en general.

El alto nivel de fabricación es un motivo de orgullo para los empleados.

"Tanto si han servido de uniforme como si no, la gente de Lake City ha forjado un vínculo y un respeto mutuo por el producto que fabrican y por la persona que aprieta el gatillo", decía un narrador en un vídeo promocional de 2009 en el que aparecían empleados de la planta.

Desde finales de la década de 2000, las empresas que gestionan el centro -bajo los auspicios del Mando Conjunto de Municiones del Ejército- deben mantener la capacidad de producción en torno a mil 600 millones de cartuchos al año. Según el contrato de Olin Winchester, esta condición se cumple cuando el equipo "se utiliza para este contrato o para la producción comercial aprobada y para uso de terceros o de instalaciones".

Alternativamente, el acuerdo permite que las máquinas permanezcan inactivas pero "adecuadamente protegidas de la degradación física".

En repetidas ocasiones, los operadores de Lake City han elegido la primera opción. De este modo, han preservado la capacidad de producción de la planta. También han conseguido economías de escala que les permiten cosechar pingües beneficios con las ventas comerciales.

Cada año, la planta de Lake City debe mantener su capacidad de producción en torno a los 1.600 millones de rondas.

Fiabilidad impecable

La historia de cómo una fábrica de munición propiedad del gobierno se convirtió en uno de los mayores productores mundiales de cartuchos comerciales para rifles semiautomáticos comienza con la Segunda Guerra Mundial.

La necesidad de munición en tiempos de guerra superaba con creces la capacidad de la industria estadounidense para fabricarla, por lo que el gobierno federal construyó docenas de fábricas y pagó a empresas para que las gestionaran. La construcción comenzó en Lake City en el invierno de 1940 con una pala llena de tierra de Harry S. Truman, entonces senador por Misuri.

Al final de la guerra, Lake City cerró temporalmente sus puertas y, durante décadas, la producción siguió un patrón similar: Cuando las tropas estadounidenses luchaban en Corea y Vietnam, miles de millones de cartuchos salían de la planta, mientras que en tiempos de paz, la fabricación disminuía. Tras la Guerra Fría, la producción se redujo a unos cientos de millones de cartuchos al año.

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 hicieron que Lake City volviera a la acción. El ejército pagó casi 50 millones de dólares para ampliar la producción. El Ejército descubrió que otros fabricantes estadounidenses sólo tenían capacidad para fabricar 300 millones de cartuchos de la munición que necesitaba, lo que le obligó a buscar más en el extranjero.

Un general del Ejército, convocado ante el Congreso, se comprometió a no repetir el error de "crear capacidad en tiempo de guerra sólo para desmantelarla en tiempo de paz".

Una posible solución, descrita en un informe gubernamental, consistía en mantener los equipos preparados pero ajustar el número de turnos de trabajo a los ritmos de la guerra.

El contratista en aquel momento, ATK, o Alliant Techsystems, era partidario de una solución diferente, según personas familiarizadas con las conversaciones: Cuando disminuyera la demanda militar, la empresa cubriría el déficit con cartuchos que se venderían comercialmente.

A principios de la década de 1990, una ley destinada a recortar los presupuestos de defensa legalizó la actividad comercial en determinadas instalaciones de defensa propiedad del gobierno. Un contratista anterior de Lake City había vendido munición al público, y ATK continuó con esta práctica, utilizando envases de Federal Cartridge, un respetado fabricante de munición que adquirió en 2001.

Los cartuchos encontraron rápidamente un culto entre los aficionados a las armas de estilo militar. Una guía de munición en AR15.com los elogiaba como "excepcionales" y "de una fiabilidad impecable". En las salas de chat del sitio, los gurús de las armas recomendaban hacer acopio de ellas porque escaseaban.

Eso cambiaría. En una presentación de resultados de 2006, Daniel Murphy Jr., almirante retirado y director ejecutivo de ATK, explicó que el debilitamiento de la demanda militar dejaría en Lake City un exceso de capacidad que la empresa tendría que cubrir. "En estos momentos estamos estudiando detenidamente el mercado internacional y, francamente, otros mercados, como el deportivo nacional y el de las fuerzas del orden", declaró.

El cambio se produjo en un momento de inflexión para el sector de las armas de fuego. En 2004 expiró la prohibición de las armas de asalto en todo el país, lo que abrió una nueva clientela: el creciente número de propietarios de armas de estilo militar.

Atascos sin precedentes

Con la elección del Sr. Obama como presidente en 2008, el temor a nuevas medidas de control de armas alimentó un auge en las compras de rifles semiautomáticos, y los fabricantes de municiones no pudieron seguir el ritmo.

Ese año, en una reunión con analistas, Murphy citó "retrasos récord" en otras plantas de ATK y dijo que Lake City tenía la oportunidad de aumentar las ventas. Pero, advirtió, "nos va a costar explicárselo al público en general".

Preocupaba que algunos pudieran "considerar la producción por ATK de munición comercial en una instalación del Ejército de EU como una forma de subvención gubernamental", dijo en una reciente entrevista por correo electrónico.

En 2009, los oficiales del Ejército añadieron una cláusula al contrato de Lake City que exigía una capacidad de mil 600 millones de cartuchos. Mantener la planta caliente con ventas comerciales era la solución más obvia porque su maquinaria, una vez parada, podía tardar semanas o más en volver a funcionar y la producción continua también mantendría a los trabajadores a punto, según las entrevistas.

Mientras las operaciones comerciales de la planta despegaban, algunos de sus productos ya habían encontrado su camino en el submundo criminal. En 2009, agentes del FBI desbarataron en Carolina del Norte un complot de yihadistas locales para atacar la base de Quantico. En el registro de la vivienda de uno de ellos se encontró una caja vacía de munición Lake City.

Cuando el contrato de ATK volvió a salir a concurso en 2011, la empresa vendía cientos de millones de cartuchos Lake City al año a minoristas y otros clientes comerciales, según informes de resultados y documentos gubernamentales. Cuando la tienda online de munición a granel Lucky Gunner enumeró sus productos más vendidos al año siguiente, los productos Lake City ocupaban los puestos segundo y séptimo.

Aun así, ATK rara vez mencionaba a Lake City en relación con su munición comercial. No era necesario. Los devotos de "LC" hicieron la conexión para la empresa en los foros de AR-15, aconsejando a los compradores de munición en línea que buscaran la marca distintiva de la planta. Y tiendas de artículos deportivos como Cabela's exhortaban a los compradores ya en 2004 a "disparar la misma munición a la que nuestras tropas en el extranjero confían sus vidas".

Consciente del auge de la demanda de los productos de la planta, el Ejército ordenó a los contratistas que incluyeran en sus nuevas ofertas propuestas para vender su capacidad excedentaria. La decisión "incentivaría el uso comercial en la planta, creando una situación beneficiosa para el contratista y el gobierno", decía un artículo de una revista interna del Ejército, prediciendo que el nuevo requisito ahorraría a los contribuyentes hasta 900 millones de dólares en munición en 10 años, al reducir los costes para el Pentágono.

ATK ganó el concurso cuando su nuevo director ejecutivo, Mark DeYoung, introdujo a la empresa en el mercado de las populares armas y equipos tácticos, con el objetivo de convertirse en una "ventanilla única" para los entusiastas de los deportes de tiro. ATK estaba adquiriendo una serie de empresas que fabricaban ópticas, fundas, chalecos de combate y otros accesorios que atraían a los propietarios de AR-15, muchos de los cuales querían emular a las tropas estadounidenses en Afganistán e Irak.

En una entrevista de 2015 con Outdoor Life, el Sr. DeYoung trazó la estrategia a Lake City.

"Me di cuenta de que si podíamos construir un negocio en torno a la munición de hombro para los militares", dijo, "podríamos hacer lo mismo para el mercado de consumo."

Ese mercado de consumo incluía a un estudiante graduado en neurociencia de la Universidad de Colorado que desencadenaría una nueva era de tiroteos masivos: los llevados a cabo con rifles de estilo AR-15.

La basura y las palomitas de maíz de los espectadores que huyeron, llenaron un aparcamiento tras el tiroteo de 2012 en Aurora, Colorado. El pistolero utilizó balas Lake City

Tiroteos masivos, ventas masivas

En junio de 2012, James E. Holmes, el estudiante graduado de Colorado, encargó mil 500 cartuchos de munición Lake City al sitio web BulkAmmo.com, que había estado ofreciendo descuentos en cajas del 5.56. Hizo que se las entregaran en un centro de envíos de FedEx cercano a su domicilio.

Al mes siguiente, Holmes irrumpió en el cine Century 16 de Aurora con un fusil AR-15 cargado con la munición y vestido con un "chaleco de asalto urbano" vendido por una filial de ATK. Mató a 12 personas e hirió a 70 en lo que fue el tiroteo masivo más mortífero hasta la fecha con un arma del tipo AR-15, según una base de datos mantenida por Violence Project. El recuento incluye los tiroteos en un lugar público en los que murieron cuatro o más personas, sin incluir al atacante.

Ese mismo año, otro hombre armado con un fusil AR-15 mató a 26 alumnos, profesores y miembros del personal de la escuela primaria Sandy Hook de Newtown (Connecticut). No utilizó munición de Lake City, pero la tragedia impulsó una nueva reforma de las armas y un aumento reflejo de las ventas de munición.

En 2014, la producción de Lake City alcanzó la cifra récord de casi 2 mil millones de cartuchos. Menos de la mitad fueron a parar al ejército, según datos del Ejército. Muchos de los restantes llegaron a las estanterías de los grandes minoristas, ayudando a impulsar un aumento anual de 300 millones de dólares en las ventas de ATK, según las declaraciones de ganancias. El Viernes Negro en Walmart y otras tiendas hizo de los preparativos para la festividad de Acción de Gracias uno de los momentos más ajetreados y estresantes en la planta, según dos personas familiarizadas con sus operaciones.

Cuando ATK se fusionó con la empresa aeroespacial Orbital al año siguiente, la división deportiva de ATK se escindió bajo el nombre de Vista Outdoor. Dirigida por el Sr. DeYoung, Vista obtuvo un contrato exclusivo de tres años para vender los productos comerciales de Lake City.

Las armas de fuego eran un buen negocio, dijo el Sr. DeYoung a los inversores, pero a medida que los videojuegos de disparos en primera persona, como Call of Duty, atraían a nuevos clientes al mercado, la munición era donde estaba el verdadero dinero.

"Vas al campo de tiro y ves a la gente disparar", dijo, "y están disparando cajas y cajas y cajas y cajas y cajas de cartuchos en los campos de tiro".

Lake City desempeñó un papel importante en esas nuevas ventas, ya que la demanda de sus productos, antaño determinada por las necesidades de la guerra, siguió cada vez más los acontecimientos que impulsaron el rencoroso debate nacional sobre las armas.

El Sr. DeYoung no respondió a las solicitudes de comentarios. Vista Outdoor emitió una declaración atribuida a Federal Cartridge, una de sus muchas marcas, diciendo que estaba orgullosa de su producción de munición. "Nos comprometemos a cumplir todas las leyes aplicables y condenamos enérgicamente cualquier uso delictivo indebido de nuestros productos", decía el comunicado.

A principios de 2015, el debate nacional sobre las armas rozó Lake City por primera vez cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se movilizó para restringir la disponibilidad civil de uno de los productos de la planta, una variedad de cartuchos del 5,56 conocidos como "puntas verdes".

Estos proyectiles habían sido adoptados por las fuerzas estadounidenses por su capacidad para atravesar cascos de acero y chalecos antibalas ligeros a larga distancia, pero en 2010 el Ejército comenzó a sustituirlos por un proyectil más letal que no estaba disponible para el público en general.

La A.T.F. anunció que estaba considerando limitar la disponibilidad de puntas verdes en virtud de una ley destinada a proteger a los agentes del orden. Esto desató una tormenta. La agencia recibió más de 80.000 comentarios públicos en contra de la idea, así como duras críticas de la industria armamentística y de miembros del Congreso que afirmaban que violaba la Segunda Enmienda.

La A.T.F. dio marcha atrás y, en menos de un año, las puntas verdes de Lake City estaban relacionadas con el tiroteo de cinco policías y un ayudante del sheriff.

Agujero de bala de un tiroteo en Baton Rouge, La., que dejó varios agentes de policía y un ayudante del sheriff muertos

La totalidad de los daños

En una sofocante mañana de verano en Baton Rouge, Luisiana, un ex marine armado con un rifle semiautomático tendió una emboscada y mató a dos agentes de policía y al ayudante del sheriff en un aparcamiento. En el tiroteo que siguió, hirió a otros tres agentes, uno de los cuales murió más tarde.

Un ex Ranger del ejército que acudió al lugar de los hechos quedó atónito por "la totalidad del daño que causó con ese rifle", según una investigación sobre la respuesta policial. Atribuyó la velocidad y la devastación del ataque de 2016 al entrenamiento de combate del pistolero y a su uso de munición de punta verde.

Un análisis de armas de fuego realizado durante la investigación reveló que los cartuchos habían sido fabricados en Lake City.

La conexión entre Lake City y el tiroteo de Luisiana pasó desapercibida entre el público. Pero los asesinatos se produjeron cuando los altos directivos de Lake City se preparaban para la posibilidad de que las noticias relacionaran la planta con esos crímenes.

Les preocupaba que la publicidad pudiera crear un furor político y poner en peligro la producción comercial, según cuatro personas que trabajaban para varios contratistas de la planta.

Los registros muestran que la munición de Lake City había aparecido en juicios penales ya en la década de 1970. Pero a medida que la munición se hizo más abundante en los comercios, empezó a aparecer en más tiroteos y de mayor repercusión. A partir de hace unos cuatro años, el Ejército puso a un experto en munición de Lake City a disposición para ayudar en las investigaciones criminales, dijo la Sra. Barati, la portavoz.

Un monumento a las víctimas del tiroteo en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, en 2017. En el lugar de los hechos se encontraron casquillos fabricados en la planta

Tras el tiroteo de 2017 en el Strip de Las Vegas, los cartuchos encontrados en la habitación de hotel del pistolero y con el sello "LC" se convirtieron en pruebas en un caso penal contra un distribuidor de munición.

Apenas un mes después de Las Vegas, un hombre armado mató a 26 personas en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, Texas, durante los servicios dominicales de la congregación. En el lugar de los hechos se encontraron casquillos fabricados en la fábrica.

En los meses previos a los tiroteos consecutivos, las ventas en Lake City se habían desplomado en medio de la reducción de tropas y la elección del presidente Donald J. Trump, que calmó los temores de nuevas restricciones de armas. Los minoristas cancelaron pedidos y los camiones de munición .223 y 5.56 se quedaron sin vender.

Orbital ATK respondió presionando para ampliar el mercado de Lake City, anunciando nuevos acuerdos de fabricación y, por primera vez, cargando cartuchos .223 y 5.56 con las llamadas balas de punta hueca. Estas balas son populares para la defensa personal porque se expanden al impactar, lo que las hace más letales, pero están prohibidas por la Convención de La Haya y no se utilizan en los rifles militares estadounidenses. Lake City ya no las ofrece.

La empresa también presentó siete solicitudes de marca para otros productos con la marca Lake City, pero fueron retiradas después de que el Ejército se opusiera, dijeron tres personas con conocimiento de las solicitudes.

Mientras tanto, los tiroteos con armas estilo AR-15 -y la presión social sobre las empresas que las fabrican y sus accesorios- seguían aumentando.

Después del tiroteo de Parkland en 2018, minoristas como REI anunciaron que suspenderían los pedidos de productos deportivos y de camping de Vista debido al negocio de armas de fuego de la compañía. Dick's Sporting Goods dijo que dejaría de vender rifles estilo asalto y destruiría los que tenía en sus estanterías en lugar de devolverlos a los fabricantes. Y en 2019, Walmart, que vendió munición Lake City durante años, dijo que dejaría de vender cartuchos .223 y 5.56.

Los tiroteos con rifles semiautomáticos en las tiendas Walmart de El Paso (Texas) y Southaven (Mississippi) habían dejado 24 muertos y muchos más heridos. "Tenemos claro que el statu quo es inaceptable", escribió Doug McMillon, consejero delegado de Walmart, en una carta a los empleados. En un comunicado, un portavoz de Walmart dijo que la empresa había tomado medidas adicionales relacionadas con las armas y la munición, entre ellas poner fin a la venta de pistolas y rifles de estilo militar y grabar en vídeo el punto de venta de armas de fuego.

Beneficios inesperados

Con los problemas en aumento, la gestión de Lake City volvió a cambiar en 2018 cuando el gigante de la contratación de defensa Northrop Grumman adquirió Orbital ATK y su contrato pronto a expirar para administrar la planta.

Northrop Grumman fracasó en su oferta para un nuevo contrato, y el Ejército en su lugar entregó Lake City a Olin Winchester, que había prometido invertir al menos 70 millones de dólares en el sitio, según el Ejército. Northrop Grumman declinó hacer comentarios más allá de reconocer su papel en la explotación de la planta.

Olin Winchester se hizo cargo de la planta en octubre de 2020 en medio de un entorno de ventas que había cambiado radicalmente. La demanda de su munición se disparó, impulsada por la pandemia y las protestas nacionales tras el asesinato de George Floyd. Un minorista de munición en línea, Ammo.com, dijo que sus ventas de los cartuchos más populares del AR-15 habían crecido más de un 1.000% en algunos estados durante los primeros 18 meses de la pandemia.

En 2020, las líneas de producción de las instalaciones se habían dirigido durante años a las ventas comerciales, lo que llevó a algunos a preguntarse si Lake City y otros acuerdos con contratistas privados eran un buen negocio para el gobierno.

"Quiero que la industria quiera trabajar con nosotros, pero lo que no quiero es hacer la vista gorda ante las áreas potenciales en las que pueden obtener beneficios inesperados", dijo Bruce Jette, subsecretario del Ejército, en una audiencia en el Congreso.

El año pasado, mientras el Senado elaboraba un proyecto de ley de control de armas en respuesta a las masacres de Buffalo y Uvalde, la National Shooting Sports Foundation, un grupo comercial de la industria de las armas de fuego, advirtió de que el Ejército podría detener la producción comercial en Lake City.

Eso "podría acabar con más del 30% de la munición utilizada en rifles de estilo AR-15 por ciudadanos respetuosos con la ley", escribió Larry Keane, directivo de la organización, en su página web.

En respuesta a estas preocupaciones, el representante Sam Graves, cuyo distrito incluye la zona de Lake City, encabezó a docenas de legisladores que exigían a la administración Biden que dejara intacta la producción.

"Esto infringe flagrantemente la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al limitar la capacidad de los propietarios de armas respetuosos con la ley para comprar o utilizar legalmente rifles semiautomáticos legales", escribieron en una carta.

Un portavoz de la Casa Blanca, respondiendo en las redes sociales, negó tal plan y, más tarde, también lo hizo el Departamento de Defensa.

El funeral del Sr. Hixon, un veterano que sirvió en el Golfo Pérsico.

Honores militares completos

Los fiscales nunca determinaron dónde compró el pistolero de Parkland, Nikolas Cruz, sus balas de Lake City. Pero casi cualquier persona que quiera la munición puede comprarla con un clic de ratón. Hasta finales de septiembre, Olin Winchester incluso ofreció un reembolso por correo.

Una semana después del ataque, el Sr. Hixon, director deportivo, fue enterrado con todos los honores militares, incluidas tres descargas de munición de fogueo.

Los marines, que organizaron la salva de fusilería, se negaron a identificar dónde se fabricaron las balas de fogueo, pero Lake City produce las que suelen utilizarse en funerales como el del Sr. Hixon. Las balas se suministran gratuitamente, pero están muy restringidas. Sólo pueden dispararse en rifles ceremoniales aprobados por el Ejército y, para obtenerlas, los solicitantes deben rellenar un formulario y esperar el visto bueno de la unidad con sede en Illinois que gestiona la planta.

"Con todos los controles y equilibrios de este programa", aconsejó un representante del Ejército en un post en línea, "les digo a los oficiales de la organización que es mejor empezar el proceso de solicitud muy pronto".