Regresa el desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York

Nueva York.- Afectado por las restricciones debido a la pandemia de coronavirus el año pasado, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s regresó este jueves en su totalidad, aunque con ciertas precauciones. Globos, carrozas, bandas de música, payasos, artistas y, por supuesto, Santa Claus recorrieron una vez más 4 kilómetros (2.5 millas) de las calles de Manhattan, en lugar de estar confinados a una cuadra, como el año pasado. Los espectadores, excluidos en 2020, volvieron a estar presentes. Bandas de música de secundarias y universidades de todo el país regresaron al desfile. El año pasado participaron artistas locales para reducir los traslados. Los globos gigantes, que el año pasado estuvieron atados a vehículos, volvieron ahora a ser manipulados por personas disfrazadas a pie. Para el presidente Joe Biden, el regreso completo del desfile fue una señal de renovación y habló al aire con la emisora de NBC Al Roker para decirlo. “Después de dos años, estamos de regreso. Estados Unidos ha vuelto. No hay nada que no podamos superar”, dijo Biden por teléfono desde Nantucket, Massachusetts, donde veía la transmisión con su familia. El desfile de Acción de Gracias es el último evento festivo de Estados Unidos que regresa a medida que las vacunas, la familiaridad y la pura frustración hicieron que los funcionarios y parte del público se sintieran más cómodos con las grandes reuniones en medio de la pandemia en curso. Aun así, continuaron las medidas de seguridad. El personal y los voluntarios del desfile tuvieron que vacunarse contra el Covid-19 y usar mascarillas, aunque a algunos cantantes y artistas se les permitió quitárselas. No había ningún requisito de vacunación para los espectadores, pero Macy’s y la ciudad los alentaron a usar cubrebocas. El evento también se realizó a pesar de que días atrás un conductor arrolló con su vehículo un desfile navideño en Milwaukee, matando a seis personas e hiriendo a más de 60. El alcalde Bill de Blasio dijo el miércoles que no había una amenaza específica creíble para el desfile de Macy’s, pero que las medidas de seguridad serían extensas, como de costumbre. “Tengo mucha confianza en lo que la policía de Nueva York ha preparado para mantener a todos a salvo”, dijo. Miles de policías fueron asignados a la ruta del desfile. Se cerró el paso a los autos con camiones de basura llenos de arena, otros vehículos pesados y barreras de concreto. También había agentes y perros detectores de bombas, equipos de armamento pesado, sensores químicos y de radiación y más de 300 cámaras adicionales a la ruta del desfile, dijo Martine Materasso, jefa de contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. El desfile incluía unos 8 mil participantes, cuatro decenas de globos de diferentes tamaños y dos decenas de carrozas.