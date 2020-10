Registros fiscales de Trump ponen en duda sus donativos de caridad

The New York Times

Como lo ha dicho el presidente Trump, él es un filántropo comprometido que tiene fuertes vínculos con muchas organizaciones de caridad. De acuerdo a sus declaraciones fiscales, él ha donado 130 millones de dólares desde el 2005, que fue su segundo año como astro de un programa de entrevistas de la televisión.

Sin embargo, sus registros fiscales que durante mucho tiempo mantuvo ocultos y que fueron obtenidos por The New York Times, muestran que Trump no abrió su billetera para donar la mayoría de esa cantidad.

La gran mayoría de sus deducciones fiscales por concepto de donaciones para obras de caridad, 119.3 millones de dólares, provinieron simplemente de un acuerdo para no hacer desarrollos --- en varios casos, después que guardó sus planes de desarrollo.

Tres de esos acuerdos que son conocidos como mitigaciones de la conservación inmobiliaria --- una maniobra que es popular entre los estadounidenses acaudalados, que usualmente permiten al dueño de inmuebles mantener el título de la propiedad y recibir deducciones fiscales iguales al valor de avalúo.

En el cuarto acuerdo inmobiliario, Trump donó la propiedad para un parque estatal.

Los pronunciamientos de Trump sobre su generosidad filantrópica han sido ampliamente desacreditados por reportes mayormente de The Washington Post, que encontró que había exagerado o simplemente nunca había hecho, una serie de contribuciones.