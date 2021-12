Regalará EU 500 millones de pruebas anti-Covid

The New York Times | Ante la nueva variante del virus, el presidente Biden aceleró la respuesta federal para la pandemia. En un mensaje a la nación, llamó ‘a no dejarse llevar por el pánico’

Washington.— Frente a un aumento alarmante de casos de coronavirus que amenaza con abrumar el sistema hospitalario de la nación, el presidente Joe Biden intensificó el martes de nueva cuenta la respuesta a la pandemia de su administración y trató de tranquilizar a una nación ansiosa, diciéndoles a los estadounidenses que "todos deberíamos estar preocupados por ómicron, pero no entrar en pánico". En un discurso en la Casa Blanca, Biden ordenó a su secretario de Defensa preparar a mil profesionales médicos militares para ayudar donde sea necesario, anunció nuevos sitios de vacunación y pruebas, y dijo que su administración estaba comprando 500 millones de pruebas rápidas de Covid-19 para distribuirlas gratis al público. Biden asumió el papel de consolador en jefe, recordando que, a pesar de la nueva variante ómicron altamente infecciosa, la situación actual es muy diferente de cuando comenzó la pandemia a principios de 2020, cuando no había vacunas ni tratamientos y el equipo médico vital escaseaba. Insistió, como lo ha hecho en el pasado, en que ahora no hay necesidad de cierres. "Esto no es marzo de 2020", declaró Biden. "Doscientos millones de personas están vacunadas. Estamos preparados, sabemos más". Biden se postuló para el cargo con la promesa de frenar la pandemia, sólo para enfrentarse a un virus que cambia de forma y que ahora cobra más de mil vidas estadounidenses cada día y se propaga a una velocidad asombrosa, así como un clima político divisivo en el que muchos estadounidenses, en particular los partidarios del expresidente Donald Trump, se han negado a vacunarse. En sus comentarios, Biden señaló que Trump dijo recientemente que había recibido una vacuna de refuerzo y que "gracias a la administración anterior y la comunidad científica, Estados Unidos es uno de los primeros países en recibir la vacuna". Criticó la "peligrosa desinformación en la televisión por cable y las redes sociales", y las empresas y personalidades que estaban "ganando dinero vendiendo mentiras y dando información errónea que puede matar a sus propios clientes y simpatizantes". Si bien Biden reconoció que el virus estaba infectando a algunas personas vacunadas, instó a los estadounidenses no vacunados a recibir sus vacunas y a las personas vacunadas a recibir refuerzos si son elegibles, diciendo que los no vacunados tienen "un riesgo significativamente mayor de terminar en el hospital –o incluso muriendo". Algunos expertos en enfermedades infecciosas dicen que ahora simplemente no es posible detener la propagación de la variante ómicron y que la administración debe enfocarse en ralentizarla, proteger a los más vulnerables y evitar que los sistemas hospitalarios ya tensos se vean abrumados. "El objetivo principal, en realidad, es evitar que las personas pierdan su salud y saturen los hospitales, para que no retrasen la atención del cáncer y las cirugías para las personas que las necesitan; además evitar el agotamiento de los trabajadores de la salud", dijo Lu Borio, exjefe científico interino de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron el lunes que ómicron, que estaba causando menos del uno por ciento de los nuevos casos de Covid-19 en los Estados Unidos al comienzo de diciembre, ahora representa casi las tres cuartas partes de los nuevos casos, una estadística que subraya la urgencia de los movimientos de Biden. Las llamadas "infecciones de avance" entre las personas vacunadas son cada vez más comunes, aunque muchos de esos casos involucran síntomas leves o ninguno en absoluto. Los 500 millones de pruebas que la administración pretende adquirir, y el sitio web donde los estadounidenses podrán solicitarlas, no estarán disponibles hasta algún momento de enero. No estaba claro de inmediato de dónde vendrían las pruebas, cómo se enviarían o si habría límites en la cantidad que una persona podría pedir.