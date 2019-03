Refuerza informe a Trump para 2020

Washington— Para Donald Trump, la revelación del reporte de la Fiscalía Especial puede haber sido su mejor día desde que llegó al cargo.

La indagatoria de Robert Mueller fue la mayor sombra sobre su presidencia durante los últimos 22 meses; sin embargo, tras revelarse que no encontró colusión de miembros de su campaña con Rusia, esto podría ser un giro para su campaña en 2020.

Mientras Muller dejó abierta la posibilidad de que Trump pudo cometer obstrucción de justicia, el Presidente se dijo totalmente reivindicado.

"Estamos contentos de que se haya terminado", afirmó ayer.

El Mandatario aún enfrenta retos legales: fiscalías federales, estatales y del Congreso aún están examinando sus negocios, sus finanzas, su comité inaugural, y a sus asociados.

Sin embargo, la idea de que el sistema perseguía a Trump y no logró derribarlo encaja perfectamente en la narrativa que el Presidente ha construido en sus mítines y redes sociales.

El Mandatario dejó ver ayer que no piensa abandonar el tema pronto, al amenazar con investigar, ahora, cómo se originó en primer lugar la investigación.

"Hay muchas personas que han hecho cosas muy malas, yo diría cosas traicioneras contra nuestro país. Esas personas serán investigadas", señaló sin decir nombres.

El presidente republicano del Comité Judicial del Senado anunció que comenzaría esa indagatoria, al mismo tiempo que pedía a un nuevo Fiscal especial que examinara los orígenes del último.

Los funcionarios de la Casa Blanca y los legisladores republicanos exigieron la renuncia del demócrata Adam Schiff, presidente de un comité que investiga el asunto de Rusia.

La campaña de reelección del Presidente envió un memo a productores de televisión para invitarlos a confrontar a los demócratas que habían avanzado teorías sobre la trama rusa.

La conclusión de la investigación reduce la posibilidad de que la Cámara baja, controlada por los demócratas, vaya a impulsar un juicio político.

En tanto, los demócratas desde la Cámara baja continuaron con la presión para que se publique completo el informe de Mueller y dieron al Fiscal general, William Barr, hasta el 2 de abril para hacerlo, antes de proceder con una batalla que se perfila para continuar en cortes.

La mayoría de los aspirantes demócratas para 2020 coincidieron en pedir al Departamento de Justicia que lance el informe completo.

Pero su principal estrategia, consideran algunos, debería ser olvidarse completamente de Rusia y centrarse en el desempeño de Trump como Presidente.

"Espero que esto nos motive a todos a mantenernos enfocados en los problemas que realmente impactan nuestras vidas en el día a día", dijo Pete Buttigieg, uno de los aspirantes que más han subido en las encuestas en las últimas semanas y alcalde de South Bend, Indiana, en entrevista para MSNBC.

"Parte de cómo perdimos nuestro camino en 2016 fue centrarnos demasiado en él, lo que dejó a mucha gente en casa diciendo: 'Está bien, pero nadie habla sobre mí'".