Recurre Trump a raperos acusados de asesinato para atraer votantes afroamericanos

Nueva York.- Hacia el final de un mitin en el Bronx el jueves que su campaña organizada para tratar de reforzar y poner de relieve su apoyo entre los votantes negros e hispanos, el expresidente Donald J. Trump llamó a dos artistas de hip-hop que han sido acusados de participar en la guerra violenta de pandillas alimentada en parte por su música.

Los raperos, Sheff G y Sleepy Hallow, fueron algunos de los invitados que expresaron su apoyo a Trump, presunto candidato presidencial republicano. Después de que lo hicieran, el Sr. Trump expresó su gratitud, y luego elogió la brillante parrilla de Sheff G con incrustaciones de joyas. "Me gustan esos dientes. Quiero saber dónde te los has hecho, tengo que tener los dientes así", dijo. "Quiero que eso me pase a mí".

Pero Trump -que antes en su discurso había prometido restaurar el imperio de la ley en Nueva York, denunciado la delincuencia urbana y pregonado su lealtad a la policía- no abordó los cargos a los que se enfrentan los dos hombres: cargos de conspiración para cometer asesinato y posesión de armas.

Los candidatos presidenciales suelen tratar de distanciarse de las personas acusadas de delitos violentos. Pero la aparición conjunta, que la campaña de Trump y muchos miembros del ecosistema mediático del hip-hop recortaron y compartieron en las redes sociales, no fue un acontecimiento aislado, sino más bien uno más de la serie de tajantes y a veces torpes intentos de Trump de cortejar a los votantes negros, y en particular a los hombres negros.

Al apelar a los votantes negros para que rompan con el presidente Biden y los demócratas, Trump insiste en que la gestión de Biden de cuestiones como la inmigración y la economía les perjudica de forma desproporcionada.

Pero también ha traficado repetidamente con estereotipos sobre los estadounidenses de raza negra. Acusado cuatro veces y sometido a juicio por delitos graves en Manhattan, el ex presidente dijo a principios de este año a un grupo de republicanos negros que los cargos penales a los que se enfrenta eran una razón clave por la que gustaba a los negros. También ha sugerido que su popularidad entre los negros aumentó cuando se publicó la foto de su ficha policial en Atlanta porque podían identificarse con ella.

A principios de este año, Trump acudió a una convención en Filadelfia centrada en la venta de zapatillas deportivas de color dorado con la marca Trump a un público más joven y diverso que el habitual en sus mítines.

Stefanie Brown James, cofundadora de Collective PAC, una organización que tiene como objetivo elegir a funcionarios negros, dijo que el señor Trump estaba incurriendo en estereotipos anticuados, promoviendo la idea de que la gran mayoría de los negros, en particular los hombres negros, tienen algún tipo de antecedentes penales.

"En nuestra comunidad no consideramos una insignia de honor haber pasado por el sistema judicial", dijo. "Y creo que él lo eleva como si fuera una insignia de honor".

Con todo, Trump está teniendo cierto éxito en sus esfuerzos por llegar a comunidades más diversas: Las encuestas muestran que su tendencia con los votantes negros es mejor que la de cualquier candidato presidencial republicano en décadas.

Los demócratas también han estado trabajando duro para apuntalar el apoyo negro. El jueves, la campaña de Biden lanzó un nuevo anuncio en el que retrata a Trump como un racista, en particular señalando cómo alimentó la ira por el caso de los Cinco de Central Park hace décadas.

En un comunicado, Jasmine Harris, directora de medios de comunicación negros de la campaña de Biden, acusó a Trump de ser "el icono del racismo moderno". Criticó sus intentos de ganarse el favor de los votantes negros como ofensivos y vacíos, diciendo que "él piensa que los conciertos de rap janky, pollo gratis y su propia foto de ficha policial son la clave para ganar nuestros votos."

"El presidente Biden sabe que tiene que ganarse -no pedir- el apoyo de todos los estadounidenses", añadió.

Pero los asistentes al mitin del Bronx, entre los que había votantes negros e hispanos, sugirieron que Biden tenía mucho trabajo por hacer.

Jamaal Kennedy, de 35 años, un artista de rap del Bronx, se hizo eco del mensaje de Trump de que había hecho más para ayudar a impulsar las perspectivas económicas de los negros que Biden o Barack Obama, el primer presidente negro del país.

Añadió que el descaro de Trump era parte de su atractivo. "No tiene filtro", dijo Kennedy, aunque señaló: "Creo que esa es una razón por la que a mucha gente no le gusta".

Trump no explicó por qué llamó al escenario a Sheff G y Sleepy Hallow, cuyos nombres reales son Michael Williams y Tegan Chambers. Su aparición se produjo en un momento típico de sus mítines, cuando reconoce a figuras clave de los asistentes.

Ambos son pioneros de la escena drill rap de Brooklyn, un estilo hiperlocal y pugnaz de rap moderno de gánsteres con un sonido duro y una temática que a menudo se centra en la violencia armada.

Aunque la música drill, como se la conoce, se ha acercado a la corriente principal, su ascenso no siempre ha sido celebrado: En 2019, el Sr. Williams fue retirado del cartel de un festival de rap después de que el Departamento de Policía de Nueva York dijera que él y otros artistas habían "estado afiliados a recientes actos de violencia en toda la ciudad" y suponían un riesgo para la seguridad.

El año pasado, Williams y Chambers se encontraban entre las 32 personas acusadas en un sumario de 140 cargos en el que se les acusaba de utilizar los beneficios de su música para financiar a dos bandas de Brooklyn, 8 Trey Crips y 9 Ways. Ambos habían estado en prisión por posesión de armas.

Los fiscales del caso, que está en curso, afirmaron que el Sr. Williams concedía dinero en efectivo, contratos y cameos en sus vídeos a quienes cometían actos de violencia en su nombre.

Sleepy Hallow quedó en libertad bajo fianza el año pasado. En abril, tras 14 meses a la espera de juicio, Sheff G también fue puesto en libertad bajo fianza. "Contaban conmigo", escribió en mayúsculas en Instagram. "Pensaron que estaba acabado".

Cuando se le preguntó si el señor Trump estaba al tanto de los cargos contra ambos raperos y cómo los veía a la luz de su postura de mano dura contra el crimen, un portavoz, Steven Cheung, señaló los comentarios que el señor Williams hizo desde el escenario.

"Siempre van a susurrar tus logros y gritar tus fracasos", dijo el Sr. Williams. "Trump gritará las victorias de todos nosotros". Los representantes de ambos raperos declinaron hacer comentarios.

La relación de Trump con las estrellas del hip-hop se remonta a la década de 1990, cuando se le veía a menudo en clubes de Nueva York con empresarios del rap y su nombre se utilizaba con frecuencia en las letras de las canciones como abreviatura de éxito financiero.

Como presidente, el Sr. Trump profundizó esas relaciones, apareciendo junto a Kanye West e incluyendo figuras del hip-hop entre su último lote de indultos y conmutaciones, incluyendo a los raperos Lil Wayne y Kodak Black, que enfrentaron cargos relacionados con armas de fuego.

Sin embargo, la aparición de Trump con dos hombres acusados de ordenar asesinatos entre bandas ejemplificó una tensión fundamental que ha caracterizado su campaña. Incluso cuando se enfrenta a cargos penales, Trump pide con frecuencia un endurecimiento de las medidas policiales que, según él, podría acabar con los asesinatos y las agresiones.

El jueves, volvió a prometer que protegería a los agentes de policía de demandas judiciales para que pudieran ser más agresivos en la lucha contra la delincuencia. El Sr. Trump ha enmarcado esa protección -que ya existe en gran medida- como una bendición para las comunidades de color. "Recuerden que los negros, los hispanos y los asiáticos necesitan esta protección y seguridad más que nadie", dijo.

Pero si bien la óptica y el mensaje pueden haber parecido incongruentes, la aparición de los raperos no era tan inusual para el Sr. Trump, que no ha mostrado ningún reparo en aparecer junto a otros acusados de delitos, incluidos muchos aliados políticos. Ha abrazado a los procesados por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Y a principios de esta semana, los que se unieron a él en la corte en Manhattan incluyeron a Chuck Zito, un ex líder del capítulo de Nueva York de la pandilla de motociclistas Hells Angels, que pasó años en prisión por cargos de drogas.