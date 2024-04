Recorre un camino oscuro a través de América del Norte

The New York Times | El eclipse solar total tocó tierra en los Estados Unidos a las 2:27 pm hora del este del lunes en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas The New York Times | El eclipse solar total tocó tierra en los Estados Unidos a las 2:27 pm hora del este del lunes en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas

La fuerza total de la sombra de la luna tocó tierra en los Estados Unidos a las 2:27 pm hora del este del lunes en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, sumergiendo el día en la oscuridad y recordando a todos a su paso el lugar de nuestro planeta en el cosmos. La totalidad llegó a América del Norte a las 2:07 pm, cuando la silueta de la luna devoró la órbita amarilla del sol . Cuando el brillo plateado de la corona se materializó, la temperatura bajó y los DJ dejaron de poner música a todo volumen. Se produjo una sensación de calma cuando la gente capturó el evento con sus teléfonos. Cuando el clima coopera , millones de personas comienzan a contemplar la desorientadora e inquietante maravilla de la oscuridad durante el día. Lo vivirán en el centro y norte de México y las llanuras de Texas; en todo el Medio Oeste, el estado de Nueva York y Nueva Inglaterra; y a lo largo de zonas del este de Canadá, desde los campanarios y chapiteles de Montreal hasta la escarpada costa de Terranova. Detrás de gafas de eclipse u otros medios seguros para observar el fenómeno, observan cómo crece la sombra de la luna hasta que se apaga la luz. En algunos lugares la oscuridad puede durar hasta cuatro minutos y medio. Tenemos docenas de reporteros y fotógrafos repartidos por el camino de la totalidad, brindándole actualizaciones en vivo mientras el sol desaparece detrás de la luna. Mientras se prepara para que este evento llegue a su área, esto es lo que debe saber: El eclipse total está trazando una trayectoria de suroeste a noreste , pasando por San Antonio a las 2:33 p.m., Dallas a las 2:40 p.m., Little Rock, Arkansas, a las 2:51 p.m., Indianápolis a las 3:05 p.m., Cleveland. a las 3:13 pm y Buffalo a las 3:18 pm Canadá verá por primera vez el eclipse parcial a las 3:12 pm Alrededor de las 3:45 pm, la provincia canadiense de Terranova será el último gran pedazo de tierra en ver el eclipse total. eclipse. Si bien el eclipse es más impresionante cuando se ve en su totalidad, cientos de millones de personas están experimentando un eclipse parcial. En Chicago, el sol estará oscurecido aproximadamente en un 94 por ciento. En Boston, el 93 por ciento. En Nueva York (alrededor de las 3:25 pm hora del Este) y Filadelfia, habrá un eclipse del 90 por ciento. Incluso los cazadores de eclipses más devotos saben que están a merced de las nubes. El equipo de datos meteorológicos del New York Times ha estado siguiendo el pronóstico, que mostró que casi todos los que se encuentren a lo largo del camino en los Estados Unidos tendrán al menos alguna posibilidad de que las nubes oscurezcan su vista. El peligro de tormentas severas también agravó esa preocupación en muchas partes de Texas. Pero hay algunos puntos brillantes en la trayectoria del eclipse, incluidos Maine y otras partes de Nueva Inglaterra, y se expresa optimismo en partes de Arkansas hasta Cleveland. Nunca es seguro mirar al sol sin gafas protectoras. Durante la etapa parcial del eclipse, utilice gafas para eclipses o intente construir un visor estenopeico para observar la sombra sobre el sol indirectamente. Es seguro mirar el sol completamente eclipsado sólo mientras dure la totalidad. La próxima oportunidad de ver un eclipse solar total en los 48 estados contiguos de EE. UU. y Canadá no es hasta 2044. Para ver un eclipse total antes de esa fecha, deberá viajar al extranjero.