Reconocen en Los Ángeles a sindicato de desnudistas

Nueva York.- Las bailarinas de un bar de Los Ángeles podrían convertirse pronto en el único grupo sindicalizado de desnudistas en Estados Unidos.

El sindicato laboral Actors' Equity Association dice que los propietarios del Star Garden Topless Dive Bar en North Hollywood han retirado su oposición y accedieron a reconocer al sindicato de desnudistas.

Durante 15 meses, las bailarinas del lugar han buscado condiciones más seguras de trabajo, mejores salarios y seguro médico, entre otras prestaciones. Pero su intento de sindicalización se estancó debido a las objeciones e impugnaciones jurídicas interpuestas por la gerencia del lugar.

El sindicato anunció esta semana que la gerencia había accedido a un acuerdo. La Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus iniciales en inglés) programó el conteo formal de votos para el jueves.

“Esperamos que lo que hemos hecho para sindicalizar este club establezca las bases para cualquier otra desnudista del país que decida que también quiere tener una voz en la manera en que se maneja su lugar de trabajo”, declaró Lilith, una bailarina del Star Garden, a The Associated Press. Lilith pidió no ser identificada por su nombre legal por temor a ser objeto de acoso. La AP está al tanto de su nombre legal.

Después de la certificación, las bailarinas del Star Garden se integrarán al Actors' Equity, un sindicato que representa a más de 51.000 trabajadores del sector del entretenimiento en todo el país.

El caso del Star Garden no es la primera vez que desnudistas en Estados Unidos han buscado reconocimiento sindical. A finales de la década de 1990, bailarinas del Lusty Lady de San Francisco organizaron el Sindicato de Bailarinas Exóticas. Pero el club cerró en 2017, por lo que si la NLRB certifica los resultados el jueves, tal como se tiene previsto, las bailarinas del Star Garden serán las únicas desnudistas sindicalizadas del país en la actualidad.

La lucha de las bailarinas del Star Garden por sindicalizarse se remonta a marzo de 2022, después de que los guardias de seguridad del club “fallaron en repetidas ocasiones en proteger” a las bailarinas del comportamiento abusivo o amenazante de los clientes, y las que se quejaron ante la gerencia fueron despedidas, indicó Actors' Equity.

“Lo bueno de Star Garden es que... es donde se les permite a las bailarinas expresarse de forma creativa. Y todas mis compañeras nos cuidábamos unas a otras; era como una pequeña familia desde el principio”, puntualizó Lilith. “Así que cuando empezamos a darnos cuenta que todas teníamos ciertas preocupaciones por la seguridad, no nos tomó mucho tiempo unirnos y decidir que teníamos que hacer algo al respecto”.