Reconoce Beto O’Rourke 'privilegios' debido a su raza y género

Washington.- El exrepresentante Beto O’Rourke comentó que ha gozado de “privilegios” durante su vida debido a su raza y género, pero insistió en que su campaña presidencial puede ser utilizada para nivelar la cancha para todos los estadounidenses, publicó NBC News.

“Como hombre anglosajón, que ha tenido privilegios que otros no han obtenido, o que consideran como algo seguro, he gozado de ventajas durante el transcurso de mi vida”, le comentó O’Rourke al moderador Chuck Todd del programa “Meet the Press”, durante una visita que hizo esta sábado a Iowa.

“Yo creo que al reconocer y entender que otras personas no los han tenido ---puedo asegurarles que existe una oportunidad y la posibilidad de progresar y quiero que haya oportunidades para todos --- es una gran parte de esta campaña y de las personas que van a participar en ella”.

O’Rourke, quien es un demócrata de Texas, contestó esa pregunta debido a las críticas que ha recibido de que se ha beneficiado de un doble estándar en los primeros días de su campaña, tomando en cuenta la gran cantidad de atención que ha provocado su ingreso al considerable grupo de competidores.

El excongresista elogió a sus compañeros demócratas que se han postulado y comentó que “es el mejor grupo de candidatos que se haya visto en el proceso de nominación que está lleno de diversidad y experiencia, lo cual es un arma crucial para los demócratas”.

Sin embargo, también destacó su propia experiencia como prueba de que puede sobresalir entre los demás competidores que incluyen a políticos con mucho más experiencia.

“Resulta que soy el único candidato originario de la frontera entre Estados Unidos y México, en un momento en que ese tema domina nuestra agenda nacional, los esfuerzos legislativos y las cosas de las que está hablando el presidente. Sólo hay un candidato que está allá y puede hablar acerca del profundo impacto positivo que los inmigrantes han tenido para nuestra seguridad, así como también para nuestro éxito y fortaleza”, dijo.

Agregó que el estrecho margen por el que perdió su postulación al Senado durante el año pasado en Texas, ofrece evidencia de que puede ampliar las posibilidades presidenciales para los demócratas.

“Competí para un puesto público estatal en lo que se pensaba que era un Estado totalmente republicano, pero ahora, ese Estado está siendo sopesado por la mayoría de las personas”.

“Así que, hay algunas cosas que serán diferentes acerca de esta candidatura, en comparación con la de los demás”.

Aunque O’Rourke es el único candidato que creció en la frontera sur, otros candidatos han hecho de la inmigración el punto central de sus candidaturas.

Julián Castro, quien fue alcalde de San Antonio, Texas, regularmente evoca la historia de su abuela como inmigrante de México, siendo huérfana, quien ha sido una parte fundamental de su historia, por lo que también ha dado sus puntos de vista sobre las políticas de inmigración.