Recomienda Fiscalía una sentencia leve para exasesor de Trump

Washington— La Fiscalía Federal dio a conocer este martes a través de documentos de la corte que a pesar de la larga lista de delitos, Rick Gates, el exasesor de la campaña de Trump, merece indulgencia debido a que proporcionó información incriminatoria en contra de figuras poderosas en medio de una intensa presión, incluyendo la promesa de recibir dinero si rechazaba colaborar con los investigadores.

Gates de 47 años, se declaró culpable en febrero del 2018 de conspirar para cometer un delito financiero y de mentirles a los fiscales federales.

Los lineamientos no vinculantes de la sentencia sugieren que debería recibir de 46 a 57 meses en prisión.

Sin embargo, la fiscalía señaló que no se oponen a la petición de Gates de que sea sentenciado a libertad condicional debido a que colaboró ampliamente con el Departamento de Justicia bajo situaciones extremadamente estresantes.

“Él logró aguantar la presión y no colaborar con el gobierno, incluyendo la ayuda monetaria que le ofrecieron”, escribieron.

La fiscalía no reveló quién le ofreció un pago ni ningún detalle adicional, sin embargo, una persona que está enterada del asunto dijo que era muy probable que se refirieran a los fondos recaudados para los casos legales del presidente Trump que uno de los abogados del presidente consideró en alguna ocasión designarlos a Gates y a Paul Manafort, el entonces presidente de la campaña de Trump.