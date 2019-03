Reclama Trump inacción de México ante migrantes

Ciudad de México— El presidente Donald Trump reclamó a través de su cuenta de Twitter la supuesta inacción de México para detener a los migrantes centroamericanos que cruzan hacia Estados Unidos.

"México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Todos hablan y nada de acción", escribió el mandatario.

El presidente de EU también advirtió la posibilidad del cierre de la frontera sur y le reclamó a los demócratas su postura frente a la construcción del muro luego de las recientes confrontaciones al respecto.

"Asimismo, Honduras, Guatemala y el Salvador han tomado nuestro dinero por años, y no hacen nada. A los demócratas no les importa, esas malas leyes ¡Puedo cerrar la frontera sur!", dijo.