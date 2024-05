Recibos falsos y lealtad ciega: Cohen ofrece información privilegiada

Nueva York.- No fue sino hasta después de una década en el círculo, después de que su familia le suplicara, después de que el FBI allanara su oficina, apartamento y habitación de hotel, testificó este martes Michael Cohen, que finalmente decidió delatar a Donald Trump.

Esa decisión lo llevó a declararse culpable en 2018 de cargos federales relacionados con un pago a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar su historia de un supuesto encuentro sexual con Trump y otros delitos no relacionados. Y es ese conocimiento interno de negocios turbios lo que llevó a los fiscales de Manhattan a convertir a Cohen en el testigo estrella de su caso contra Trump sobre ese mismo pago, que, señalan, fue un esfuerzo ilegal para influir en las elecciones presidenciales de 2016. En el interrogatorio de esta semana, Cohen ha contado cómo funcionaba la trama.

“Para mantener la lealtad y hacer las cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral, y sufrí el castigo, al igual que mi familia”, dijo Cohen este martes.

Hasta ahora, Cohen, que durante años se definió como el solucionador de problemas de Trump, no ha hecho ninguna declaración que cause revuelo. En cambio, su testimonio sobre cheques mal etiquetados a propósito, recibos falsos y lealtad ciega, por más seco que fue, situó a Trump en el centro de la trama y puso de manifiesto el argumento fundamental del caso: que no se trata del espectáculo de lo que Trump pagaba, sino de su esfuerzo por encubrir ilegalmente esos pagos.

El momento impactante de la jornada fue cortesía del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se presentó en el tribunal con Trump y que utilizó su poderoso púlpito para poner a su partido político contra el Estado de derecho al declarar ilegítimo el juicio penal de Manhattan. Él y otros legisladores del Partido Republicano están actuando como sustitutos, mientras que el propio Trump sigue teniendo prohibido hacer comentarios incendiarios por una orden de mordaza en el caso tras un fallo del tribunal de apelaciones este martes.

“Tengo muchos sustitutos, y están hablando muy bien”, dijo Trump mientras el grupo se reunía en el fondo de la corte. “Y vienen... de todas partes de Washington. Y son muy respetados, y piensan que esto es la mayor estafa que jamás han visto".

El virtual candidato republicano a la presidencia se ha declarado inocente y niega que se haya producido ninguno de los encuentros.

Cohen ha testificado detalladamente sobre cómo el expresidente estaba vinculado a todos los aspectos de la trama de pagos a cambio de silencio, y los fiscales creen que el conocimiento interno de Cohen es fundamental para su caso. Pero su confianza en un testigo con un pasado tan problemático —fue inhabilitado, fue a prisión y por separado se declaró culpable de mentir sobre un proyecto inmobiliario en Moscú en nombre de Trump— podría ser contraproducente, especialmente cuando los abogados de Trump lo interroguen.

Cohen será el último testigo de la fiscalía. La defensa de Trump comenzará después de que su tiempo en el estrado haya terminado.