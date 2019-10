Recibirá Casa Blanca a perro militar que ayudó en operativo contra líder de ISIS

Washington.- Cada perro tiene su día, aunque no en la Casa Blanca.

El presidente Trump publicó un tweet en el que comentó que el perro del Ejército que resultó lesionado en la redada que se efectuó el pasado fin de semana en donde murió el líder del Estado Islámico, saldrá de Medio Oriente para la Casa Blanca la próxima semana.

El presidente desclasificó el nombre del perro: Conan, ya que había permanecido como un secreto militar debido a la naturaleza clasificada de la misión en la que Abu Bakr al-Baghdadi murió.

Al anunciar esa inminente visita, Trump publicó una imagen alterada de él entregándole la medalla al perro. The Daily Wire creó la imagen tomando una foto de The Associated Press de una presentación de medalla que hizoTrump y reemplazando a la persona que la recibió con el héroe canino.

Trump publicó en Tweeter el miércoles a la media noche: “Gracias Daily Wire, fue una buena recreación, aunque la versión “en vivo” de Conan será en algún momento de la próxima semana, ya que saldrá de Medio Oriente y vendrá a la Casa Blanca!”.

Conan resultó lesionado después de haber estado expuesto a cables eléctricos, pero ya regresó a sus actividades, según dio a conocer el Pentágono este miércoles.