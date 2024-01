Recibió Trump millones de gobiernos extranjeros como presidente

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron pruebas de que el expresidente recibió al menos 7,8 millones de dólares de entidades extranjeras mientras ocupaba el cargo, incurriendo en el tipo de conducta que el Partido Republicano se aferra a achacar al presidente Biden.

El Trump International Hotel de Washington cerró en 2022.

Las empresas de Donald J. Trump recibieron al menos 7,8 millones de dólares de 20 gobiernos extranjeros durante su presidencia, según nuevos documentos publicados por los demócratas de la Cámara de Representantes el jueves que muestran cuánto recibió de transacciones en el extranjero mientras estaba en la Casa Blanca, la mayoría de China.

Las transacciones, detalladas en un informe de 156 páginas titulado "La Casa Blanca en venta", elaborado por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ofrecen pruebas concretas de que el ex presidente incurrió en el tipo de conducta que los republicanos de la Cámara de Representantes se han esforzado, hasta ahora sin éxito, en demostrar que el presidente Biden hizo, mientras trabajan para construir un caso de destitución en su contra.

Utilizando documentos producidos a través de un litigio judicial, el informe describe cómo los gobiernos extranjeros y las entidades controladas por ellos, incluido un importante adversario de Estados Unidos, interactuaron con los negocios de Trump mientras era presidente. Pagaron millones al Trump International Hotel en Washington, D.C.; al Trump International Hotel en Las Vegas; a la Trump Tower en la Quinta Avenida en Nueva York; y a la Trump World Tower en el 845 United Nations Plaza en Nueva York.

Los demócratas de la Cámara de Representantes destacaron el jueves las transacciones como contrapeso a la investigación de los republicanos sobre la destitución de Biden, que ha tratado de vincularle a negocios internacionales de su hijo Hunter Biden antes de que su padre llegara a la presidencia, en un intento de demostrar corrupción o tráfico de influencias. Hasta ahora no han logrado demostrar que el presidente Biden se enriqueciera de alguna manera con alguna de esas transacciones.

"Al elevar sus intereses financieros personales y las prioridades políticas de potencias extranjeras corruptas por encima del interés público estadounidense, el expresidente Trump violó tanto los claros mandatos de la Constitución como el cuidadoso precedente establecido y observado por cada comandante en jefe anterior", escribió en un prólogo del informe el representante Jamie Raskin, de Maryland, el principal demócrata en el Comité de Supervisión.

Entre los países que patrocinan las propiedades del Sr. Trump, China hizo el mayor pago total - 5,5 millones de dólares - a sus intereses comerciales, según el informe. Esos pagos incluían millones de dólares de la Embajada de China en Estados Unidos, el Banco Industrial y Comercial de China y la Hainan Airlines Holding Company.

Arabia Saudí fue el segundo país que más gastó, con más de 615.000 dólares en la Trump World Tower y el Trump International Hotel.

Eric Trump, hijo del ex presidente, ha insistido durante mucho tiempo en que los intereses extranjeros no influyeron en la presidencia de su padre y que cualquier beneficio que la empresa obtuviera de las estancias en los hoteles se devolvía al gobierno federal mediante un pago anual voluntario al Departamento del Tesoro.

La Constitución prohíbe que un presidente acepte dinero, pagos o regalos "de cualquier tipo" de gobiernos y monarcas extranjeros a menos que obtenga "el consentimiento del Congreso" para hacerlo. El informe señala que Trump nunca acudió al Congreso en busca del consentimiento.

El informe también reconoce sus propias limitaciones. Los demócratas lucharon agresivamente durante años de litigios para obtener acceso a sólo una parte de los registros de negocios del Sr. Trump. Después de ganar las sentencias judiciales, Mazars EE.UU., la empresa de contabilidad de larga data para el Sr. Trump que cortó los lazos con él y su empresa familiar, comenzó en 2022 la entrega de documentos relacionados con sus negocios financieros.

El hecho se produjo después de que Mazars dijera que ya no podía respaldar una década de estados financieros anuales que había preparado para la Organización Trump.

Pero una vez que los republicanos se hicieron con el control del Congreso, abandonaron el intento de obligar a Mazars a seguir presentando documentos sobre los negocios de Trump.

El representante James R. Comer, republicano de Kentucky y presidente del Comité de Supervisión, dejó claro que había abandonado cualquier investigación sobre los tratos financieros del ex presidente y en su lugar se centraba en si el Sr. Biden y miembros de su familia estaban involucrados en un esquema de tráfico de influencias.

Aun así, los demócratas afirman que recibieron material clave antes de que se cerrara la investigación.

"Críticamente, incluso este subconjunto de documentos revela una impresionante red de millones de dólares en pagos realizados por gobiernos extranjeros y sus agentes directamente a empresas propiedad de Trump mientras el presidente Trump estaba en la Casa Blanca", señala el informe. "Estos pagos se hicieron mientras estos gobiernos promovían objetivos específicos de política exterior con la administración Trump e incluso, a veces, con el propio presidente Trump, y mientras solicitaban acciones específicas de Estados Unidos para avanzar en sus propios objetivos de política nacional."

El informe es el resultado de una investigación de varios años sobre la recepción por parte del Sr. Trump de pagos de entidades controladas desde el extranjero mientras ocupaba el cargo. La investigación comenzó en 2016 bajo la dirección del representante Elijah E. Cummings, demócrata de Maryland, fallecido en 2019.

Señaló que el Sr. Trump a veces se jactaba de la riqueza que los gobiernos extranjeros le habían proporcionado, incluso en un mitin de campaña en 2015, cuando sugirió que sus incentivos financieros personales podrían influir en sus tratos con otro gobierno.

"Arabia Saudí, me llevo muy bien con todos ellos", le cita el informe. "Me compran apartamentos. Gastan 40 o 50 millones de dólares. ¿Se supone que no me gustan? Me caen muy bien".

El informe insta al Congreso a estudiar la adopción de nuevas normas de divulgación que ayuden al poder legislativo a obtener información para una supervisión adecuada. También recomienda un procedimiento más formal para que los presidentes y otros funcionarios pidan permiso al Congreso cuando reciban y quieran conservar riqueza de otros países.