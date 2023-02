Recibió CBP a casi 22 mil migrantes durante enero

Ciudad Juárez.— La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) recibió durante enero a 21 mil 661 personas migrantes en sus cruces internacionales como excepción humanitaria al Título 42, casi 3 mil de ellas a través de Ciudad Juárez.

Del total, 9 mil 902 personas ingresaron a los Estados Unidos a partir del 18 de enero, después de programar una cita en un punto de entrada utilizando la nueva la aplicación móvil CBP One, en busca de solicitar asilo político.

Más de 20 mil personas

Hasta el 10 de febrero, más de 20 mil personas ya habían programado una cita a través de CBP One, principalmente personas de nacionalidad venezolana y haitiana, para ingresar por distintas fronteras entre México y Estados Unidos, informó la administración de Joe Biden.

Debido a la gran demanda por parte de las personas que buscan llegar a los Estados Unidos, no todas las personas que buscan una cita han podido programarla, pero el Gobierno estadounidense recordó que antes del uso de la aplicación, cuando las personas cruzaban la frontera según una evaluación de vulnerabilidad individual, lo hacían después de meses de espera.

“Las personas comúnmente esperaron más de tres meses en refugios para ser consideradas bajo el proceso de excepción del Título 42 antes de usar CBP One. La transición del proceso de excepciones a CBP One permite un acceso más abierto y ha brindado beneficios inmediatos al reducir la explotación de las personas vulnerables que buscan una cita en los puntos de entrada”, destacó CBP durante su reporte mensual.

El 21 de marzo de 2020 el entonces presidente, Donald Trump, de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que debido a los casos de Covid-19 en México y Canadá, “existe un grave peligro” de que se siga introduciendo el virus en los Estados Unidos, por lo que desde entonces CBP prohíbe la entrada de “ciertas personas” que potencialmente representan un riesgo para la salud.

De vuelta al título 8

Una vez que la orden de salud pública del Título 42 ya no esté vigente, CBP procesará a todas las personas que se encuentren en la frontera utilizando sus antiguas autoridades del Título 8.

Según el Título 8, aquellos que intenten ingresar a los Estados Unidos sin autorización y que no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsados rápidamente.

El pasado 5 de enero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación comenzó a funcionar el jueves 12 de enero y las citas les fueron programadas a partir del miércoles 18 de enero.

De acuerdo con las estadísticas de CBP, durante diciembre la Oficina de Campo de El Paso procesó a 2 mil 870 personas, de las cuales 182 fueron expulsadas bajo el Título 42 y 2 mil 688 bajo el Título 8; mientras que en enero fueron 3 mil 105 las personas procesadas, 150 de las cuales fueron expulsadas y 2 mil 955 bajo el Título 8.