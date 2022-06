Recibe líder de La Luz del Mundo 16 años de cárcel

Los Ángeles.— Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue sentenciado ayer a 16 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente de tres niñas.

“Es usted un depredador sexual”, le dijo el juez Ronald Cohen al momento de dictarle sentencia en el Centro de Justicia Criminal de Los Ángeles, California.

Aunque Naasón enfrentaba una veintena de cargos y se identificaron al menos cinco víctimas, el 3 de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía de California para declararse culpable de sólo tres delitos: dos por cópula oral forzada contra menores y un “acto lascivo” contra una niña de 15 años.

La condena contra el hombre de 53 años de edad, que inconformó a víctimas y familiares, fue impuesta luego de seis horas de audiencia en las que el autonombrado “Apóstol de Jesucristo” fue descrito por víctimas y familiares como un “monstruo”.

“Me rompiste, yo sólo confié. Lo hiciste una y otra vez, fue lo más desagradable que me ha pasado. Eres el diablo”, le dijo una víctima.

La defensa de las víctimas, que solicitó cadena perpetua, calificó como injusta la sentencia y analiza la presentación de una nueva demanda civil contra Naasón y su iglesia, que tiene su sede en Guadalajara, Jalisco.

El hombre de 53 años escuchó los reproches y calificativos, pero no volteó a ver a las víctimas.

“Nunca deja de asombrarme lo que las personas hacen en nombre de la religión y la cantidad de vidas que son arruinadas con la excusa de un ser supremo”, dijo el juez Ronald Cohen al líder religioso, “es usted un depredador sexual”.

Por su parte, la madre de una víctima, cuyo nombre no fue revelado, contó llorando que un día su hija comenzó a cambiar su comportamiento después de visitar a Naasón: se la pasaba llorando, enojada, no dormía.

“Él era todo para nosotros, era un santo. Pero un día mi hija me confesó lo que ya presentía yo: que la (obligaba) a hacer cosas que no les gustaban y que la violó. Yo no sabía qué hacer. Nos mandó decir que si decíamos algo, él tenía mucho poder”, expresó.

La mujer dijo al juez que buscó ayuda con gente de la iglesia, pero le recomendaron no decir ni denunciar nada porque, si lo hacía, toda la congregación se pondría en contra de ella y de su familia; también le recordaron que Naasón tiene mucho poder e influencias.

En total, hablaron en la audiencia cinco víctimas (tres eran menores de edad al momento de los abusos del líder religioso), dos madres y una persona que acudió en representación de otra niña abusada sexualmente.

Cada una pidió al juez Cohen que impusiera una pena mayor por la gravedad de los delitos; sin embargo, el impartidor de justicia argumentó que estaba “atado de manos” debido al acuerdo de culpabilidad.

Sergio Meza, tío de dos de las víctimas de Naasón y expastor de la Luz del Mundo, consideró en entrevista que el líder religioso merece cadena perpetua.

“Entonces, en esta forma nos sentimos decepcionados, no sé con quién, si con la justicia o si intervino algo monetario, no sabemos, pero sí hay una decepción”.

Meza, quien acudió ayer a la audiencia en Los Ángeles, perteneció 16 años a la Luz del Mundo; dos de sus sobrinas fueron abusadas sexualmente por Naasón cuando eran niñas.