Rechazan reclamo de Trump sobre inmunidad absoluta

Nueva York.- Un tribunal de apelaciones federales rechazó el martes la afirmación del expresidente Donald Trump de que estaba exento de enjuiciamiento por cargos de conspirar para subvertir los resultados de las elecciones de 2020, dictaminando que debe ir a juicio por un acta de acusación penal que lo acusa de intentar anular su derrota ante el presidente Joe Biden.

La decisión unánime de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de Circuito del Distrito de Columbia representó una derrota significativa para Trump. Sin embargo, es improbable que sea la última palabra sobre sus reclamos de inmunidad ejecutiva. Se espera que Trump, que se encamina a asegurar la nominación presidencial republicana, continúe apelando ante la Corte Suprema.

A pesar de ello, la decisión de 57 páginas del panel señaló un momento importante en la jurisprudencia de EU, respondiendo a una pregunta que nunca había sido abordada por un tribunal de apelaciones: ¿Pueden los expresidentes eludir ser responsables ante el sistema de justicia penal por acciones realizadas durante su mandato?

La pregunta es novedosa porque ningún expresidente hasta Trump había sido acusado, por lo que nunca hubo oportunidad para que un acusado presentara, y los tribunales consideraran, la amplia afirmación de inmunidad ejecutiva que él planteó.

El panel, compuesto por dos jueces designados por demócratas y uno designado por un republicano, dijo en su decisión que a pesar de los privilegios del cargo que ocupó, Trump estaba sujeto a la ley penal federal como cualquier otro estadounidense.

“Para efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”, escribió el panel. “Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras ejercía como presidente ya no lo protege contra esta persecución”.

‘Peligro para el sistema constitucional’

Los tres jueces calificaron las afirmaciones de inmunidad de Trump como un peligro para el sistema constitucional de la nación.

“En última instancia, la postura del expresidente Trump colapsaría nuestro sistema de poderes separados al situar al presidente fuera del alcance de los tres poderes”, escribieron. “La inmunidad presidencial contra la acusación federal significaría que, en lo que respecta al presidente, el Congreso no podría legislar, el Ejecutivo no podría enjuiciar y el Poder Judicial no podría revisar. No podemos aceptar que el cargo de la Presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”.

Un portavoz de Jack Smith, el fiscal especial que presentó el caso contra Trump, se negó a comentar sobre la decisión.

Steven Cheung, un portavoz de la campaña de Trump, dijo que el expresidente “discrepa respetuosamente” con la decisión y apelará.

“Si no se concede inmunidad a un presidente, cualquier presidente futuro que deje el cargo será acusado inmediatamente por el partido opuesto”, dijo Cheung. “Sin inmunidad completa, un presidente de los Estados Unidos no podría funcionar adecuadamente”.

Una decisión rápida

La decisión del panel se produjo casi un mes después de escuchar argumentos sobre el tema de la inmunidad del equipo legal de Trump y de los fiscales que trabajan para Smith. Aunque la decisión fue rápida según los estándares de una apelación normal, lo que suceda a continuación será argüiblemente más importante para determinar no solo cuándo tendrá lugar un juicio sobre los cargos de subversión electoral, sino también sobre el momento de los otros tres juicios penales de Trump.

Además de la acusación federal que lo acusa de intentar anular su derrota en 2020, enfrenta cargos similares presentados por un fiscal del distrito en Georgia. En una nota al pie, el panel subrayó que su decisión no abordaba la cuestión separada de si los fiscales estatales podrían acusar a un expresidente por acciones oficiales.

Smith, el fiscal especial designado para supervisar las acusaciones federales, también ha presentado un caso en Florida acusando a Trump de manejar documentos clasificados altamente sensibles de manera inapropiada después de dejar el cargo y obstaculizar los esfuerzos para recuperarlos. Y Trump está programado para ir a juicio el próximo mes en la ciudad de Nueva York por cargos relacionados con pagos de dinero para silenciar a una actriz porno durante la campaña de 2016.

Cuando Trump intentó inicialmente que se desestimara el caso electoral federal por motivos de inmunidad, fue un intento de ampliar las protecciones que la Corte Suprema ya le había otorgado a presidentes en funciones y ex presidentes contra demandas relacionadas con sus acciones oficiales.

Aunque no aceptaron que las acciones de Trump fueran oficiales, el panel señaló que los presidentes no tienen un papel constitucionalmente prescrito en el recuento de votos del Colegio Electoral. Sin embargo, los jueces rechazaron sus argumentos sobre estar exento de cargos criminales.

“No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental sobre el Poder Ejecutivo: el reconocimiento e implementación de los resultados electorales”, escribieron los jueces. “Tampoco podemos respaldar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y que sus votos cuenten”.

Unánime

La decisión sin firmar fue emitida por los tres jueces: Karen L. Henderson, designada por el expresidente George H.W. Bush, y dos designadas por Biden, las juezas Florence Y. Pan y J. Michelle Childs.

Durante los argumentos del mes pasado, los jueces expresaron una preocupación particular después de que el abogado de Trump argumentara que un expresidente podría evitar el enjuiciamiento incluso por ordenar al Equipo SEAL 6, un grupo de élite de comandos de la Marina, asesinar a uno de sus rivales políticos, a menos que el Senado lo hubiera condenado primero en un juicio de destitución.

El panel rechazó los argumentos del equipo legal de Trump sobre la necesidad de una condena de destitución antes de presentar cargos criminales. Y en otra parte significativa de su decisión, los tres jueces de apelaciones también limitaron la capacidad de Trump para usar más apelaciones y perder más tiempo y retrasar el caso electoral antes de que vaya a juicio, una estrategia que el expresidente ha seguido desde que se presentó la acusación en su contra en agosto en el Tribunal de Distrito de EU en Washington. El panel dijo que Trump tenía hasta el lunes para pedir a la Corte Suprema que intervenga en el caso y continúe la suspensión de todos los procedimientos subyacentes. El juez de primera instancia inicialmente suspendió el caso en diciembre. Pero el panel impuso una regla diseñada para desalentar a Trump de hacer un desafío intermedio ante todo el tribunal de apelaciones. Dijo que si Trump tomaba ese camino, los preparativos para el juicio podrían comenzar nuevamente después del 12 de febrero.