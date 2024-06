Rechazan impugnación de excepciones a prohibición del aborto en Texas

Texas.- El Tribunal Supremo de Texas rechazó este viernes por unanimidad una impugnación de la estricta prohibición del aborto en el estado, fallando en contra de un grupo de 22 mujeres y proveedores de abortos que pretendían ampliar las excepciones para emergencias médicas contempladas en la ley.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, apelará casi con toda seguridad cualquier fallo en contra, y la decisión del alto tribunal de este viernes dejó claro que, en última instancia, prevalecerá.

"Seguiré defendiendo las leyes promulgadas por la Asamblea Legislativa y defenderé los valores del pueblo de Texas haciendo todo lo que esté en mi mano para proteger a las madres y a los bebés", declaró Paxton en un comunicado.

La demanda, presentada por el Centro de Derechos Reproductivos, fue la primera en nombre de mujeres a las que se denegó el aborto después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe contra Wade hace dos años. Aunque el caso gira en torno a la cuestión de qué cuenta como excepción -a diferencia de otras demandas, no pretendía anular una prohibición estatal-, ha cambiado el debate político en torno al aborto al subrayar las consecuencias médicas potencialmente devastadoras de las prohibiciones del aborto, incluso para las mujeres que no pretendían interrumpir embarazos no deseados.

La decisión del tribunal, de 38 páginas, acordó este viernes que las experiencias que las mujeres habían relatado en su testimonio -algunas tan dolorosas que un juez ordenó el receso del tribunal- estaban "llenas de una inmensa angustia personal". Pero dijo que la ley de Texas permitía abortar a cualquier mujer que se enfrentara a una situación que pusiera en peligro su vida, "antes de que la muerte o un grave deterioro físico fueran inminentes."

Haciéndose eco de los argumentos del estado y de los grupos antiabortistas, el tribunal culpó a los médicos de malinterpretar la ley.

"Un médico que le dice a una paciente: 'Su vida está amenazada por una complicación que ha surgido durante su embarazo, y usted puede morir, o existe un grave riesgo de que sufra un deterioro físico sustancial a menos que se realice un aborto', y al mismo tiempo afirma 'pero la ley no me permite practicar un aborto en estas circunstancias', simplemente se equivoca en esa valoración legal", escribió la juez Jane Bland -al igual que los nueve magistrados y el fiscal general, un republicano electo- en la opinión unánime.

En una videoconferencia celebrada este viernes, 11 de las 20 demandantes que solicitaron abortos advirtieron, a menudo con lágrimas en los ojos, que no era seguro estar embarazada en Texas ni en ninguno de los 14 estados con prohibiciones casi totales del aborto.

"Este podrías ser tú, podría ser alguien a quien amas", dijo Ashley Brandt, que fue a Colorado para abortar uno de sus fetos gemelos porque no tenía cráneo, después de que los médicos en Texas dijeran que la condición, conocida como acrania, amenazaba la vida del otro gemelo así como la suya, pero que no podían darle un aborto. "El aborto es asistencia sanitaria y las excepciones no funcionan".

El fallo de este viernes revocó uno del verano pasado de un juez de primera instancia, demócrata, que había ampliado la definición de excepciones permitidas bajo la prohibición de Texas. Ese fallo decía que los médicos podían practicar un aborto si a su "juicio de buena fe y en consulta con la persona embarazada" sería médicamente inseguro para una mujer continuar un embarazo, o si su feto tiene una condición que hace "poco probable que sobreviva al embarazo y mantenga la vida después del nacimiento."

El Tribunal Supremo ratificó este viernes la definición más estricta de las excepciones de la prohibición de Texas, que permite el aborto si, según el "juicio médico razonable" de un médico, una mujer se enfrenta a un "riesgo de muerte" o a un "deterioro sustancial de una función corporal importante." Como en la mayoría de los estados con prohibiciones, no hay excepción para las afecciones fetales mortales.

El tribunal señaló que la Legislatura de Texas modificó la prohibición el año pasado para especificar dos afecciones médicas que pueden considerarse excepciones, incluida una conocida como rotura prematura de membranas, que la demandante principal del caso, Amanda Zurawski, sufrió a las 18 semanas de embarazo. El feto de la Sra. Zurawski no era viable, pero los médicos dijeron que no podían abortar porque todavía tenía latido.

"La ley puede ser -y ha sido- modificada para reflejar las opciones políticas sobre el aborto", escribió el juez Bland.

Los grupos que defienden el derecho al aborto y los médicos argumentan que el lenguaje de la prohibición es demasiado vago, y deja a los médicos demasiado asustados como para siquiera mencionar el aborto a sus pacientes. Quienes infrinjan la prohibición se enfrentan a penas de hasta 99 años de prisión, al menos 100 mil dólares de multa y la pérdida de la licencia médica.

La cuestión de las excepciones médicas se ha convertido en uno de los temas más candentes y controvertidos desde la anulación de Roe. Se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronuncie en las próximas semanas sobre si la Administración Biden puede utilizar la ley federal para permitir el aborto en los estados que lo prohíben si el procedimiento es necesario para estabilizar a una paciente en caso de urgencia.

La Sra. Zurawski, que ha contado que sufrió un shock séptico y que quedó estéril tras negársele un aborto, ha aparecido en anuncios y en la campaña electoral del Sr. Biden, ya que los demócratas esperan convertir la ira por la prohibición del aborto en una ventaja en las elecciones de este otoño.

El Centro de Derechos Reproductivos presentó demandas en otros tres estados después de presentar el caso en Texas en marzo de 2023, y en diciembre representó a Kate Cox, una madre de dos hijos que buscó sin éxito un aborto en Texas después de que su feto fuera diagnosticado con trisomía 18, una condición genética que casi siempre resulta en aborto involuntario o muerte fetal, o la muerte dentro del primer año de vida.

Este viernes, Nancy Northup, presidenta del centro, dijo que, dado el fallo del tribunal, no estaba claro si el caso de Texas podría continuar en el tribunal de primera instancia. Instó a que se promulgue una ley federal que establezca el derecho al aborto. "Como hemos visto en encuesta tras encuesta, eso es lo que quiere el pueblo estadounidense", afirmó.