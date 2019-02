Rechazan demócratas muro tras discurso

Ciudad de México— En respuesta al segundo discurso del Estado de la Nación del Presidente de EU, Donald Trump, Stacey Abrams, ex candidata al Gobierno de Georgia, dijo que los demócratas no piensan construir un muro, si bien concuerda en la necesidad de asegurar los puertos y fronteras.

"Los demócratas estamos listos para asegurar nuestras fronteras. Pero debemos aceptar que desde la agricultura, la salud y la iniciativa privada. América se hace más fuerte por la presencia de los inmigrantes, no de los muros", sostuvo Abrams.

La ex candidata demócrata dijo que el Cierre de Gobierno fue un truco injusto diseñado por el Presidente que abandonó lo mismo al pueblo y a los valores americanos.

"Sabemos que el bipartidismo puede elaborar un plan de inmigración del siglo XXI, pero esta administración elige encerrar a los niños y separar a las familias", sentenció.

Mencionó también entre las prioridades de su partido, la necesidad de una ley para aumentar el control sobre las armas, así como sobre el costo de la educación superior, para continuar refiriéndose a los trabajadores, en una realidad que contrasta con el discurso del mandatario.

"El proyecto de ley de impuestos republicanos manipuló el sistema contra los trabajadores. En lugar de recuperar empleos, las plantas se están cerrando, los despidos se avecinan y los salarios luchan por mantenerse a la par con el costo de vida real" dijo.

Mencionó que los ex Presidentes Reagan y Obama comprendieron que el tratamiento compasivo en la frontera no es lo mismo que las fronteras abiertas.

Además, habló de la necesidad de levantar acciones frente al Cambio Climático, los problemas del sistema de salud, como la mortalidad materna y la falta de medicamentos, así como contra el racismo y para asegurar el derecho al voto.

"Entonces, aunque estoy muy decepcionado por el enfoque del presidente hacia nuestros problemas, todavía no quiero que fracase. Pero necesitamos que diga la verdad y que respete sus deberes y la extraordinaria diversidad que define a América", concluyó.