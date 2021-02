Rechaza Trump testificar en juicio político

Associated Press / Donald Trump

Florida— El expresidente Donald Trump no comparecerá para testificar en el juicio político en el Senado como pedían los demócratas de la Cámara de Representantes.

"El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional", dijo su portavoz Jason Miller este jueves de acuerdo con The Washington Post.

Más temprano, los fiscales demócratas enviaron una carta en la que exigían que Trump y sus abogados debían explicar por qué han cuestionado denuncias de hechos clave que son centrales para el caso.

El juicio en el Senado comienza el 9 de febrero. Se acusa a Trump de incitar a una turba de partidarios suyos que tomaron por asalto el Capitolio el 6 de enero.

En la carta, el representante Jamie Raskin, uno de los legisladores acusadores, pide que Trump declare "antes o durante el juicio político en el Senado" y bajo interrogatorio sobre su conducta el 6 de enero, y que lo haga entre el lunes 8 y el jueves 11 de febrero próximos.

Raskin dijo que Trump cuestionó hechos críticos en el caso "a pesar de las pruebas claras y abrumadoras de su infracción constitucional".

"A la luz de su cuestionamiento de estas denuncias de hechos, lo invito a declarar bajo juramento, sea antes o durante el juicio político en el Senado, acerca de su conducta del 6 de enero de 2021", escribió Raskin.

Añadió que si Trump se niega a declarar, los legisladores acusadores utilizarán su negativa como prueba en su contra en el juicio, un argumento similar al empleado por los legisladores demócratas en el juicio del año pasado, cuando muchos funcionarios de Trump hicieron caso omiso de las órdenes de comparecencia.

"Mientras un presidente en funciones podría presentar el argumento de que se lo distrae de sus deberes oficiales, evidentemente es inaplicable aquí", escribió Raskin.

En una misiva de respuesta, los abogados del ex Mandatario informaron que el hecho de que el magnate no se presentara no es una interferencia en el proceso inconstitucional.

"Su carta sólo confirma lo que es sabido por todos: no pueden probar sus alegaciones contra el Presidente 45 de EU, quien ahora es un ciudadano privado", dijeron los defensores de Trump en el documento.

"El uso de la constitución para perseguir un supuesto procedimiento de juicio político es algo muy serio como para tratar de hacer estos juegos", añadieron los abogados Bruce L. Castor y David L. Schoen.