Rechaza Trump guerra contra Irán: NYT

El presidente Donald Trump le dijo a su secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, que no quiere ir a la guerra contra Irán, según varios funcionarios de la Administración, en un mensaje a sus asesores en el que dijo que una campaña de presión de Estados Unidos contra el Gobierno dirigido por clérigos en Teherán no debe escalar a un conflicto abierto.

La declaración de Trump, durante una reunión de la mañana del miércoles en la Sala de Situación, se produjo durante una sesión informativa sobre las crecientes tensiones con Irán. La inteligencia de los Estados Unidos ha indicado que Irán ha colocado misiles en pequeñas embarcaciones en el Golfo Pérsico, lo que ha generado temores de que Teherán pueda atacar a las tropas y activos de los Estados Unidos o a los de sus aliados.

No se presentó información nueva al presidente en la reunión que abogó por un mayor compromiso con Irán, de acuerdo con una persona en la sala. Pero Trump se mostró firme al decir que no quería un enfrentamiento militar con los iraníes, dijeron varios funcionarios.

El jueves, se le preguntó a Trump durante una visita de la presidenta suiza, Ueli Maurer, si Estados Unidos iba a la guerra con Irán.

"Espero que no", respondió.

El presidente ha intentado frenar los informes de que dos de sus asesores, el asesor de Seguridad Nacional, John R. Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, se arriesgan a pelearse con Irán y se adelantan a él para precipitar una confrontación militar.

"No hay luchas internas en absoluto", dijo Trump en un tweet el miércoles por la noche. "Se expresan opiniones diferentes, y tomo una decisión decidida y simple: es un proceso muy simple. Todos los lados, puntos de vista y políticas están cubiertos ".

Pero Trump agregó que confiaba en que Irán "querrá hablar pronto", lo que indica una apertura a la diplomacia que, según los funcionarios, no es compartida por Bolton o Pompeo.

Las esperanzas que profesa el presidente de un diálogo con Irán parecen no producir un gran avance en el futuro. En Tokio, el Ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, de Irán, dijo que "no hay posibilidad" de discusiones con la Administración para aliviar las tensiones, informó la Agencia France-Presse.

"La escalada de Estados Unidos es inaceptable", dijo Zarif a los periodistas, según AFP.

Pompeo ha descrito 12 pasos que Irán debe tomar para satisfacer a los Estados Unidos, medidas que algunos en el Pentágono consideran poco realistas y podrían hacer que los líderes iraníes se arrinconen. Recientemente describió la política de los Estados Unidos como calculada para producir disturbios políticos internos en Irán.

Bolton, como ciudadano, siempre pidió un cambio de régimen en Teherán. Se ha resistido a los compromisos que abrirían la puerta a las negociaciones con Teherán, ha surtido al Consejo de Seguridad Nacional miembros de línea dura hacia Irán y ha planeado cambios recientes en las políticas para restringir el enfoque político y económico de los líderes del país.

Trump se siente menos frustrado con Bolton por su manejo de Irán (favorece las medidas más duras como una advertencia a Teherán) que por la evolución de la narrativa de que su Asesor de Seguridad Nacional está liderando la política del Gobierno en Medio Oriente, según tres funcionarios.

El presidente, dijeron, está bien versado y cómodo con los pasos recientes de la Administración, que incluyen imponer sanciones cada vez más onerosas a Irán y designar al ala militar del Gobierno, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, como una organización terrorista extranjera.

Aún así, la gravedad de la amenaza iraní se ha convertido en objeto de un feroz debate entre los funcionarios de la Administración. Algunos funcionarios han argumentado que no justificaba una respuesta dramática de los Estados Unidos, como desplegar miles de tropas en el Medio Oriente, o la evacuación parcial de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad.

La semana pasada, el Pentágono le presentó a Trump opciones para enviar hasta 120 mil soldados a Medio Oriente, si Irán atacaba a las fuerzas estadounidenses o aceleraba su trabajo en armas nucleares. Las opciones fueron ordenadas por Bolton, quien ha mantenido un control inusualmente estricto del proceso de formulación de políticas para un Asesor de Seguridad Nacional.

Bolton, dijeron los funcionarios, ha expresado en voz baja su frustración con el presidente, viéndolo como no dispuesto a presionar por cambios en una región que durante mucho tiempo ha visto como un atolladero. Eso, a su vez, ha llevado a la gente de la Casa Blanca a ver a Bolton con un escepticismo cada vez mayor, y algunos se cuestionan si su puesto está en problemas.

Trump también está impaciente con otra de las principales campañas de Bolton: el esfuerzo por derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Después del fallido intento de la Oposición de quitar a los aliados clave de Maduro y poner al ejército venezolano en su contra, Maduro parece más difícil de desalojar que nunca.