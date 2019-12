Rechaza McConnell incluir a más testigos en juicio político

Washington DC.- El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, criticó rotundamente el proceso de juicio político que calificó de "apresurado", y rechazó la convocatoria de nuevos testigos.

"No es el trabajo del Senado llenar el vacío y buscar de manera desesperada maneras de llegar al veredicto de culpable", afirmó McConnell en una intervención en el Senado.

El líder republicano respondía así a la hoja de ruta presentada este lunes por el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, para el juicio político en el Senado a partir de enero contra el Mandatario y que contaría con nuevos testigos como el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton y el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney.

Mientras tanto, al menos 50 organizaciones bajo el movimiento Impeach and Remove (juzgar y destituir) realizarán alrededor de 500 manifestaciones este martes a lo largo de todo Estados Unidos para apoyar el juicio de destitución contra el Presidente Donald Trump.

La cita para las marchas es a las 17:30 horas locales en 564 localidades, bajo el lema "Nobody Is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley).

En tanto, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes se reúne para fijar las normas en las que se desarrollaría el debate del pleno de la Cámara Baja en que se votará si se envía a Trump a un juicio en el Senado.

Se prevé que este miércoles se realice la votación y que se apruebe por la mayoría de los demócratas.

Dado el control republicano en la Cámara alta, de 53 frente a 47, y que el juicio político exige además una mayoría de dos tercios, la destitución de Trump parece improbable.

Este lunes el Comité Judicial de la Cámara Baja publicó los detalles del caso en un documento de 658 páginas, donde se concluye que Trump "traicionó al país" en busca de su interés personal.